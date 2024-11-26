Süper Lig'de puan durumu nasıl şekillendi? 13. haftanın ardından puan durumu
Galatasaray, 13. haftayı 34 puanla ilk sırada tamamladı. Lider Galatasaray, deplasmanda Sipay Bodrum FK'yı 1-0 mağlup etti ve haftayı 34 puanla ilk sırada kapattı. Fenerbahçe, deplasmanda Bellona Kayserispor'u 6-2 mağlup ederek, sarı-kırmızılıları 5 puan geriden takibini sürdürdü. Peki, Süper Lig'de puan durumu nasıl şekillendi?
Trendyol Süper Lig'de 13. hafta maçları tamamlandı. Süper Lig'de pazartesi günü tek karşılaşma yapıldı. Haftanın kapanış maçında Trabzonspor sahasında Adana Demirspor'u 5-0 mağlup etti.
HAFTANIN SONUÇLARI
ikas Eyüpspor-Çaykur Rizespor: 1-2
Bellona Kayserispor-Fenerbahçe: 2-6
Gaziantep FK-RAMS Başakşehir: 3-0
Sipay Bodrum FK-Galatasaray: 0-1
Net Global Sivasspor-Kasımpaşa: 0-0
TÜMOSAN Konyaspor-Atakaş Hatayspor: 1-1
Reeder Samsunspor-Corendon Alanyaspor: 1-1
Beşiktaş-Göztepe: 2-4
Trabzonspor-Adana Demirspor: 5-0
GÜNCEL PUAN DURUMU
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