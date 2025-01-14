Süper Lig'de puan durumu nasıl şekillendi? 19. hafta puan durumu

Lider Galatasaray, RAMS Başakşehir deplasmanından 2-1'lik galibiyetle ayrılarak puanını 50 yaptı. Sarı-kırmızılı takım, sezonun ilk yarısını en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde bitirdi. Süper Lig'de 19. hafta maçlarının sonuçları ve oluşan puan durumu şöyle:



BU HAFTANIN SONUÇLARI



Bellona Kayserispor-Reeder Samsunspor: 0-1



Atakaş Hatayspor-Çaykur Rizespor: 1-2



Beşiktaş-Sipay Bodrum FK: 2-1



Net Global Sivasspor-Corendon Alanyaspor: 1-1



Trabzonspor-Onvo Antalyaspor: 5-0



Gaziantep FK-Adana Demirspor: 1-0



RAMS Başakşehir-Galatasaray: 1-2



TÜMOSAN Konyaspor-Fenerbahçe: 2-3



Göztepe-Kasımpaşa: 5-0



PUAN DURUMU



