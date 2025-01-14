Süper Lig'de puan durumu nasıl şekillendi? 19. hafta puan durumu
Trendyol Süper Lig'de sezonun ilk yarısı, 19. hafta maçlarıyla tamamlandı. Ligde oynanan maçlarda Fenerbahçe deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'u 3-2 yenerken, Göztepe de konuk ettiği Kasımpaşa'yı 5-0 mağlup etti. Sahasında Sipay Bodrum FK'yi 2-1'lik skorla geçen Beşiktaş ise 3 maç sonra galibiyete uzanarak puanını 30 yaptı. Taraftarı önünde Onvo Antalyaspor'u 5-0 yenen Trabzonspor ile Kasımpaşa'yı 5-0 mağlup eden Göztepe, haftanın en farklı sonuçlarına imza attı.
Lider Galatasaray, RAMS Başakşehir deplasmanından 2-1'lik galibiyetle ayrılarak puanını 50 yaptı. Sarı-kırmızılı takım, sezonun ilk yarısını en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde bitirdi. Süper Lig'de 19. hafta maçlarının sonuçları ve oluşan puan durumu şöyle:
BU HAFTANIN SONUÇLARI
Bellona Kayserispor-Reeder Samsunspor: 0-1
Atakaş Hatayspor-Çaykur Rizespor: 1-2
Beşiktaş-Sipay Bodrum FK: 2-1
Net Global Sivasspor-Corendon Alanyaspor: 1-1
Trabzonspor-Onvo Antalyaspor: 5-0
Gaziantep FK-Adana Demirspor: 1-0
RAMS Başakşehir-Galatasaray: 1-2
TÜMOSAN Konyaspor-Fenerbahçe: 2-3
Göztepe-Kasımpaşa: 5-0
PUAN DURUMU
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