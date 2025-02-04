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Süper Lig'de puan durumu nasıl şekillendi? 22. haftanın ardından puan durumu

Süper Lig'de haftanın maçlarının ardından puan tablosu da netleşti. Şampiyonluk yarışındaki Galatasaray ve Fenerbahçe, rakiplerini mağlup ederek haftayı kayıpsız kapattı. Futbolseverler de güncel puan durumlarını merak ediyor. Peki, Süper Lig'de puan durumu nasıl şekillendi?

Süper Lig'de puan durumu nasıl şekillendi? 22. haftanın ardından puan durumu

Trendyol 'de 22. hafta tamamlandı. Lider Galatasaray ile takipçisi Fenerbahçe haftayı kayıpsız geçti. İşte, 22. haftanın ardından puan durumu...

BU HAFTA SÜPER LİG'DE ALINAN SONUÇLAR

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında yapılan maçlar ve sonuçları şöyle:

ikas Eyüpspor-Net Global Sivasspor: 1-0

TÜMOSAN Konyaspor-Sipay Bodrum FK: 3-1

Atakaş Hatayspor-Onvo Antalyaspor: 2-3

Bellona Kayserispor-Trabzonspor: 0-0

RAMS Başakşehir-Reeder Samsunspor: 4-0

Adana Demirspor-Kasımpaşa: 3-5

Göztepe-Corendon Alanyaspor: 0-1

Fenerbahçe-Çaykur Rizespor: 3-2

Gaziantep FK-Galatasaray: 0-1

SÜPER LİG GÜNCEL

Süper Lig'de puan durumu nasıl şekillendi? 22. haftanın ardından puan durumu - 1
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