Süper Lig'de puan durumu nasıl şekillendi? 23. haftanın puan durumu

Trendyol Süper Lig'de 23. haftanın perdesi, bir müsabaka dışında tamamlandı. Galatasaray, 57 puanla liderliğini sürdürürken, Fenerbahçe 54 puanla ikinci sırada yer aldı.



Haftanın kapanış maçlarında Trabzonspor, sahasında ikas Eyüpspor'u 1-0 mağlup etti, Sipay Bodrum FK ile Göztepe arasındaki mücadele ise 0-0 beraberlikle sonuçlandı. Galatasaray-Adana Demirspor müsabakası, konuk takımın sahadan çekilmesiyle nedeniyle yarıda kaldı.



HAFTANIN SONUÇLARI



Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:



Reeder Samsunspor-Atakaş Hatayspor: 2-0



Bellona Kayserispor-TÜMOSAN Konyaspor: 3-2



Net Global Sivasspor-Beşiktaş: 0-2



Kasımpaşa-Çaykur Rizespor: 3-2



Corendon Alanyaspor-Fenerbahçe: 0-2



Onvo Antalyaspor-RAMS Başakşehir: 0-0



Trabzonspor-ikas Eyüpspor: 1-0



Sipay Bodrum FK-Göztepe: 0-0



GÜNCEL PUAN DURUMU



