Süper Lig'de puan durumu nasıl şekillendi? 25. hafta puan durumu
Trendyol Süper Lig'de Galatasaray liderliğe devam ediyor. Haftanın kapanış maçında Galatasaray, derbide konuk ettiği Fenerbahçe ile golsüz berabere kaldı. Bu sonuçla ligde puanını 64 yapan lider sarı-kırmızılı takım, en yakın takipçisi sarı-lacivertli ekip ile aradaki 6 puanlık farkı korudu. Peki, Süper Lig'de puan durumu nasıl şekillendi?
Trendyol Süper Lig'in 25. haftası, oynanan tek maçla tamamlandı. Derbide Fenerbahçe ile golsüz berabere kalan Galatasaray 6 puan farkla liderliği sürdürdü. Ligde 25. hafta maçlarının sonuçları şöyle:
ikas Eyüpspor-Beşiktaş: 1-3
Sipay Bodrum FK-Atakaş Hatayspor: 1-0
Net Global Sivasspor-TÜMOSAN Konyaspor: 1-1
Onvo Antalyaspor-Kasımpaşa: 2-1
Reeder Samsunspor-Çaykur Rizespor: 2-3
Bellona Kayserispor-Göztepe: 1-0
Corendon Alanyaspor-Adana Demirspor: 3-2
Trabzonspor-Gaziantep FK: 3-2
Galatasaray-Fenerbahçe: 0-0
SÜPER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU
- Etiketler :
- Haberler -
- Süper Lig
- Puan Durumu
- Futbol