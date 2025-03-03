Süper Lig'de puan durumu nasıl şekillendi? 26. hafta puan durumu

Haftanın kapanış gününde Gaziantep FK, ikas Eyüpspor'u 3-1 mağlup ederken, TÜMOSAN Konyaspor, Trabzonspor'u 1-0 yendi. RAMS Başakşehir, Net Global Sivasspor engelini 1-0'la geçerken, Göztepe ile Reeder Samsunspor 2-2 berabere kaldı. İşte, Süper Lig'de güncel puan durumu ve bu hafta alınan sonuçlar...



FENERBAHÇE TAKİBE DEVAM EDİYOR



Kasımpaşa'yla deplasmanda 3-3 berabere kalan Galatasaray puanını 65'e yükseltti. İkinci sıradaki Fenerbahçe ise Onvo Antalyaspor'u 3-0 mağlup ederek puanını 61 yaptı ve ilk sırayla aradaki farkı 4'e indirdi.



BU HAFTA ALINAN SONUÇLAR



Ligde 26. hafta maçlarının sonuçları şöyle:



Adana Demirspor-Sipay Bodrum FK: 0-0



Beşiktaş-Bellona Kayserispor: 2-0



Çaykur Rizespor-Corendon Alanyaspor: 3-1



Kasımpaşa-Galatasaray: 3-3



Fenerbahçe-Onvo Antalyaspor: 3-0



TÜMOSAN Konyaspor-Trabzonspor: 1-0



Gaziantep FK-ikas Eyüpspor: 3-1



RAMS Başakşehir-Net Global Sivasspor: 1-0



Göztepe-Reeder Samsunspor: 2-2



SÜPER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU

