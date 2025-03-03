Süper Lig'de puan durumu nasıl şekillendi? 26. hafta puan durumu
Trendyol Süper Lig'in 26. haftası tamamlandı. Lider Galatasaray, Kasımpaşa deplasmanında 2 puan bırakırken, Fenerbahçe haftayı kayıpsız kapattı ve zirveyle puan farkını 4'e düşürdü. Futbolseverler de güncel puan durumunu sorguluyor. Peki, Süper Lig'de puan durumu nasıl şekillendi?
Haftanın kapanış gününde Gaziantep FK, ikas Eyüpspor'u 3-1 mağlup ederken, TÜMOSAN Konyaspor, Trabzonspor'u 1-0 yendi. RAMS Başakşehir, Net Global Sivasspor engelini 1-0'la geçerken, Göztepe ile Reeder Samsunspor 2-2 berabere kaldı. İşte, Süper Lig'de güncel puan durumu ve bu hafta alınan sonuçlar...
FENERBAHÇE TAKİBE DEVAM EDİYOR
Kasımpaşa'yla deplasmanda 3-3 berabere kalan Galatasaray puanını 65'e yükseltti. İkinci sıradaki Fenerbahçe ise Onvo Antalyaspor'u 3-0 mağlup ederek puanını 61 yaptı ve ilk sırayla aradaki farkı 4'e indirdi.
BU HAFTA ALINAN SONUÇLAR
Ligde 26. hafta maçlarının sonuçları şöyle:
Adana Demirspor-Sipay Bodrum FK: 0-0
Beşiktaş-Bellona Kayserispor: 2-0
Çaykur Rizespor-Corendon Alanyaspor: 3-1
Kasımpaşa-Galatasaray: 3-3
Fenerbahçe-Onvo Antalyaspor: 3-0
TÜMOSAN Konyaspor-Trabzonspor: 1-0
Gaziantep FK-ikas Eyüpspor: 3-1
RAMS Başakşehir-Net Global Sivasspor: 1-0
Göztepe-Reeder Samsunspor: 2-2
SÜPER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU
- Etiketler :
- Haberler -
- Süper Lig
- Puan Durumu
- Futbol