Süper Lig'de puan durumu nasıl şekillendi? 29. hafta puan durumu

Şampiyonluk yarışının sürdüğü Süper Lig'in 29. haftasında oynanan müsabakaların 5'ini ev sahibi takımlar, 3'ünü konuk ekipler kazandı. Bir karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Çaykur Rizespor'un bay geçtiği haftada yapılan 9 maçta toplam 32 gol atıldı.



BU HAFTANIN SONUÇLARI



Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:



Bellona Kayserispor-Atakaş Hatayspor: 5-0



Onvo Antalyaspor-Corendon Alanyaspor: 2-1



TÜMOSAN Konyaspor-Gaziantep FK: 1-0



Sipay Bodrum FK-Fenerbahçe: 2-4



Net Global Sivasspor-Adana Demirspor: 5-1



Reeder Samsunspor-Kasımpaşa: 0-2



Trabzonspor-Göztepe: 1-1



Beşiktaş-Galatasaray: 2-1



ikas Eyüpspor-RAMS Başakşehir: 1-3



GÜNCEL PUAN DURUMU



Ligin 29. haftasında yapılan karşılaşmaların ardından oluşan puan durumu şöyle: