Süper Lig'de puan durumu nasıl şekillendi? 29. hafta puan durumu
Süper Lig'de bir hafta daha geride kaldı. Bu hafta, Beşiktaş'a 2-1 mağlup olan ve bu sezon ligde ilk yenilgisini yaşayan lider Galatasaray, 71 puanda kaldı. Bodrum FK'yi 4-2 yenen ikinci sıradaki Fenerbahçe, puanını 65'e çıkardı ve zirveyle arasındaki puan farkını 6'ya indirdi. İşte, haftanın sonuçları ve güncel puan durumu...
Şampiyonluk yarışının sürdüğü Süper Lig'in 29. haftasında oynanan müsabakaların 5'ini ev sahibi takımlar, 3'ünü konuk ekipler kazandı. Bir karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Çaykur Rizespor'un bay geçtiği haftada yapılan 9 maçta toplam 32 gol atıldı.
BU HAFTANIN SONUÇLARI
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:
Bellona Kayserispor-Atakaş Hatayspor: 5-0
Onvo Antalyaspor-Corendon Alanyaspor: 2-1
TÜMOSAN Konyaspor-Gaziantep FK: 1-0
Sipay Bodrum FK-Fenerbahçe: 2-4
Net Global Sivasspor-Adana Demirspor: 5-1
Reeder Samsunspor-Kasımpaşa: 0-2
Trabzonspor-Göztepe: 1-1
Beşiktaş-Galatasaray: 2-1
ikas Eyüpspor-RAMS Başakşehir: 1-3
GÜNCEL PUAN DURUMU
Ligin 29. haftasında yapılan karşılaşmaların ardından oluşan puan durumu şöyle:
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