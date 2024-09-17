Süper Lig'de puan durumu nasıl şekillendi? 5. hafta alınan sonuçlar

Trendyol Süper Lig'de 5. hafta maçları tamamlandı. Ligde bu hafta oynanan karşılaşmaların 3'ünü ev sahibi takımlar, 3'ünü de konuk ekipler kazandı. Üç mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Süper Lig'in 5. haftasında oynanan maçlarda toplam 23 gol atıldı.



5. HAFTA ALINAN SONUÇLAR



Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:



Net Global Sivasspor-Gaziantep FK: 3-2



Samsunspor-TÜMOSAN Konyaspor: 0-1



Galatasaray-Çaykur Rizespor: 5-0



Sipay Bodrum FK-RAMS Başakşehir: 0-1



Bellona Kayserispor-ikas Eyüpspor: 2-2



Kasımpaşa-Fenerbahçe: 0-2



Trabzonspor-Beşiktaş: 1-1



Corendon Alanyaspor-Atakaş Hatayspor: 0-0



Antalyaspor-Adana Demirspor: 2-1



NOT: Göztepe haftayı bay geçti.



SÜPER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU