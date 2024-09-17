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Süper Lig'de puan durumu nasıl şekillendi? 5. hafta alınan sonuçlar

Süper Lig'de 5. haftanın perdesi kapandı. Haftanın son müsabakasında Antalyaspor, sahasında Adana Demirspor'u 2-1 mağlup etti. Deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup ederek 4. galibiyetini alan ve puanını 13'e çıkaran Fenerbahçe, maç fazlasıyla liderliğini sürdürdü. Peki, Süper Lig'de puan durumu nasıl şekillendi?

Süper Lig'de puan durumu nasıl şekillendi? 5. hafta alınan sonuçlar

Trendyol 'de 5. hafta maçları tamamlandı. Ligde bu hafta oynanan karşılaşmaların 3'ünü ev sahibi takımlar, 3'ünü de konuk ekipler kazandı. Üç mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Süper Lig'in 5. haftasında oynanan maçlarda toplam 23 gol atıldı.

5. HAFTA ALINAN SONUÇLAR

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

Net Global Sivasspor-Gaziantep FK: 3-2

Samsunspor-TÜMOSAN Konyaspor: 0-1

Galatasaray-Çaykur Rizespor: 5-0

Sipay Bodrum FK-RAMS Başakşehir: 0-1

Bellona Kayserispor-ikas Eyüpspor: 2-2

Kasımpaşa-Fenerbahçe: 0-2

Trabzonspor-Beşiktaş: 1-1

Corendon Alanyaspor-Atakaş Hatayspor: 0-0

Antalyaspor-Adana Demirspor: 2-1

NOT: Göztepe haftayı bay geçti.

SÜPER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU

Süper Lig'de puan durumu nasıl şekillendi? 5. hafta alınan sonuçlar - 1

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