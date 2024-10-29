Süper Lig'de puan durumu nasıl şekillendi? İşte 10. haftanın puan durumu

Trendyol Süper Lig'de 10. hafta maçları tamamlanırken, Galatasaray namağlup liderliğini sürdürdü. Haftanın kapanış maçında Galatasaray, derbide konuk ettiği Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti. Puanını 28'e yükselten lider Galatasaray, en yakın takipçisi Samsunspor ile olan 6 puanlık farkı korudu.



HAFTANIN SONUÇLARI



Süper Lig'de 10. hafta maçlarının sonuçları şöyle:



Adana Demirspor-Net Global Sivasspor: 2-4



Atakaş Hatayspor-Bellona Kayserispor: 0-1



Kasımpaşa-Samsunspor: 1-4



Göztepe-Trabzonspor: 2-1



Gaziantep FK-TÜMOSAN Konyaspor: 3-1



Corendon Alanyaspor-Onvo Antalyaspor: 1-2



Fenerbahçe-Sipay Bodrum FK: 2-0



RAMS Başakşehir-ikas Eyüpspor: 1-1



Galatasaray-Beşiktaş: 2-1



SÜPER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU

