NTV.COM.TR

Süper Lig'de puan durumu nasıl şekillendi? İşte 10. haftanın puan durumu

Trendyol Süper Lig'de 10. haftanın kapanış maçında lider Galatasaray, derbide konuk ettiği Beşiktaş'ı 2-1 yendi. Ligde namağlup tek takım Galatasaray kaldı. Süper Lig'de bu hafta Fenerbahçe sahasında Sipay Bodrum FK'yı 2-0'la geçerken, Trabzonspor ise deplasmanda Göztepe'ye 2-1 mağlup oldu. Peki, Süper Lig'de puan durumu nasıl şekillendi?

Süper Lig'de puan durumu nasıl şekillendi? İşte 10. haftanın puan durumu

Trendyol 'de 10. hafta maçları tamamlanırken, Galatasaray namağlup liderliğini sürdürdü. Haftanın kapanış maçında Galatasaray, derbide konuk ettiği Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti. Puanını 28'e yükselten lider Galatasaray, en yakın takipçisi Samsunspor ile olan 6 puanlık farkı korudu.

HAFTANIN SONUÇLARI

Süper Lig'de 10. hafta maçlarının sonuçları şöyle:

Adana Demirspor-Net Global Sivasspor: 2-4

Atakaş Hatayspor-Bellona Kayserispor: 0-1

Kasımpaşa-Samsunspor: 1-4

Göztepe-Trabzonspor: 2-1

Gaziantep FK-TÜMOSAN Konyaspor: 3-1

Corendon Alanyaspor-Onvo Antalyaspor: 1-2

Fenerbahçe-Sipay Bodrum FK: 2-0

RAMS Başakşehir-ikas Eyüpspor: 1-1

Galatasaray-Beşiktaş: 2-1

SÜPER LİG GÜNCEL

Süper Lig'de puan durumu nasıl şekillendi? İşte 10. haftanın puan durumu - 1
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...