Süper Lig'de puan durumu nasıl şekillendi? İşte 10. haftanın puan durumu
Trendyol Süper Lig'de 10. haftanın kapanış maçında lider Galatasaray, derbide konuk ettiği Beşiktaş'ı 2-1 yendi. Ligde namağlup tek takım Galatasaray kaldı. Süper Lig'de bu hafta Fenerbahçe sahasında Sipay Bodrum FK'yı 2-0'la geçerken, Trabzonspor ise deplasmanda Göztepe'ye 2-1 mağlup oldu. Peki, Süper Lig'de puan durumu nasıl şekillendi?
Trendyol Süper Lig'de 10. hafta maçları tamamlanırken, Galatasaray namağlup liderliğini sürdürdü. Haftanın kapanış maçında Galatasaray, derbide konuk ettiği Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti. Puanını 28'e yükselten lider Galatasaray, en yakın takipçisi Samsunspor ile olan 6 puanlık farkı korudu.
HAFTANIN SONUÇLARI
Süper Lig'de 10. hafta maçlarının sonuçları şöyle:
Adana Demirspor-Net Global Sivasspor: 2-4
Atakaş Hatayspor-Bellona Kayserispor: 0-1
Kasımpaşa-Samsunspor: 1-4
Göztepe-Trabzonspor: 2-1
Gaziantep FK-TÜMOSAN Konyaspor: 3-1
Corendon Alanyaspor-Onvo Antalyaspor: 1-2
Fenerbahçe-Sipay Bodrum FK: 2-0
RAMS Başakşehir-ikas Eyüpspor: 1-1
Galatasaray-Beşiktaş: 2-1
SÜPER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU
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