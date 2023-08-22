Süper Lig'de puan durumu nasıl şekillendi? İşte 2. haftanın ardından puan durumu

Süper Lig'in 2. haftasında ikisi golsüz olmak üzere 6 karşılaşma berabere tamamlandı. Bir maçı ev sahibi takım kazanırken, 3 mücadeleden ise konuk ekipler galip ayrıldı. İşte, 2. haftanın ardından puan durumu...



BU HAFTA ALINAN SONUÇLAR



Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:



İstanbulspor-Mondihome Kayserispor: 1-1



Bitexen Antalyaspor-TÜMOSAN Konyaspor: 1-1



Çaykur Rizespor-Corendon Alanyaspor: 0-0



Atakaş Hatayspor-Kasımpaşa: 0-0



Galatasaray-Trabzonspor: 2-0



RAMS Başakşehir-VavaCars Fatih Karagümrük: 0-2



Beşiktaş-Pendikspor: 1-1



Gaziantep FK-EMS Yapı Sivasspor: 1-3



Yılport Samsunspor-Fenerbahçe: 0-2



MKE Ankaragücü-Yukatel Adana Demirspor: 1-1



GÜNCEL PUAN DURUMU

