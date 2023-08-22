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Süper Lig'de puan durumu nasıl şekillendi? İşte 2. haftanın ardından puan durumu

Trendyol Süper Lig'de 2. hafta, oynanan 2 maçla tamamlandı. Fenerbahçe, deplasmanda Yılport Samsunspor'u 2-0 mağlup etti. Bu sonuçla 2'de 2 yapan sarı-lacivertli takım, puanını 6'ya çıkardı ve liderliğe yükseldi. Peki, Süper Lig'de puan durumu nasıl şekillendi?

Süper Lig'de puan durumu nasıl şekillendi? İşte 2. haftanın ardından puan durumu

'in 2. haftasında ikisi golsüz olmak üzere 6 karşılaşma berabere tamamlandı. Bir maçı ev sahibi takım kazanırken, 3 mücadeleden ise konuk ekipler galip ayrıldı. İşte, 2. haftanın ardından puan durumu...

BU HAFTA ALINAN SONUÇLAR

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

İstanbulspor-Mondihome Kayserispor: 1-1

Bitexen Antalyaspor-TÜMOSAN Konyaspor: 1-1

Çaykur Rizespor-Corendon Alanyaspor: 0-0

Atakaş Hatayspor-Kasımpaşa: 0-0

Galatasaray-Trabzonspor: 2-0

RAMS Başakşehir-VavaCars Fatih Karagümrük: 0-2

Beşiktaş-Pendikspor: 1-1

Gaziantep FK-EMS Yapı Sivasspor: 1-3

Yılport Samsunspor-Fenerbahçe: 0-2

MKE Ankaragücü-Yukatel Adana Demirspor: 1-1

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Süper Lig'de puan durumu nasıl şekillendi? İşte 2. haftanın ardından puan durumu - 1

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