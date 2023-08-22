Süper Lig'de puan durumu nasıl şekillendi? İşte 2. haftanın ardından puan durumu

Süper Lig'in 2. haftasında ikisi golsüz olmak üzere 6 karşılaşma berabere tamamlandı. Bir maçı ev sahibi takım kazanırken, 3 mücadeleden ise konuk ekipler galip ayrıldı. İşte, 2. haftanın ardından puan durumu...
BU HAFTA ALINAN SONUÇLAR
Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:
İstanbulspor-Mondihome Kayserispor: 1-1
Bitexen Antalyaspor-TÜMOSAN Konyaspor: 1-1
Çaykur Rizespor-Corendon Alanyaspor: 0-0
Atakaş Hatayspor-Kasımpaşa: 0-0
Galatasaray-Trabzonspor: 2-0
RAMS Başakşehir-VavaCars Fatih Karagümrük: 0-2
Beşiktaş-Pendikspor: 1-1
Gaziantep FK-EMS Yapı Sivasspor: 1-3
Yılport Samsunspor-Fenerbahçe: 0-2
MKE Ankaragücü-Yukatel Adana Demirspor: 1-1
GÜNCEL PUAN DURUMU
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