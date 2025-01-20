Süper Lig'de puan durumu nasıl şekillendi? İşte 20. haftada alınan sonuçlar

Ligde 20. hafta, Papara Park'ta yapılan Trabzonspor-Net Global Sivasspor maçıyla sona erdi. Bordo-mavili ekip, müsabakayı 4-0 kazandı. Geride kalan haftada lider Galatasaray, düşme hattındaki takımlardan Atakaş Hatayspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon deplasmanda ilk kez puan kaybı yaşadı.



HAFTANIN SONUÇLARI



Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında yapılan maçlar ve sonuçları şöyle:



Atakaş Hatayspor-Galatasaray: 1-1



RAMS Başakşehir-Çaykur Rizespor: 2-0



Gaziantep FK-Sipay Bodrum FK: 0-0



Beşiktaş-Reeder Samsunspor: 0-0



Göztepe-Onvo Antalyaspor: 1-0



TÜMOSAN Konyaspor-Kasımpaşa: 3-3



Adana Demirspor-Fenerbahçe: 0-4



ikas Eyüpspor-Corendon Alanyaspor: 3-0



Trabzonspor-Net Global Sivasspor: 4-0



GÜNCEL PUAN DURUMU



