Süper Lig'de puan durumu nasıl şekillendi? İşte 20. haftada alınan sonuçlar
Trendyol Süper Lig'de 20. hafta tamamlandı. Lider Galatasaray'ın 2 puan kaybettiği haftayı 3 puanla geçen Fenerbahçe, zirvedeki puan farkını 6'ya indirdi. Şampiyonluk yarışındaki Fenerbahçe, Galatasaray'ın 2 puan kaybettiği haftada konuk olduğu son sıradaki Adana Demirspor'u 4-0 mağlup etti. Hata yapmayan sarı-lacivertli ekip, zirvedeki puan farkını 6'ya düşürdü.
Ligde 20. hafta, Papara Park'ta yapılan Trabzonspor-Net Global Sivasspor maçıyla sona erdi. Bordo-mavili ekip, müsabakayı 4-0 kazandı. Geride kalan haftada lider Galatasaray, düşme hattındaki takımlardan Atakaş Hatayspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon deplasmanda ilk kez puan kaybı yaşadı.
HAFTANIN SONUÇLARI
Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında yapılan maçlar ve sonuçları şöyle:
Atakaş Hatayspor-Galatasaray: 1-1
RAMS Başakşehir-Çaykur Rizespor: 2-0
Gaziantep FK-Sipay Bodrum FK: 0-0
Beşiktaş-Reeder Samsunspor: 0-0
Göztepe-Onvo Antalyaspor: 1-0
TÜMOSAN Konyaspor-Kasımpaşa: 3-3
Adana Demirspor-Fenerbahçe: 0-4
ikas Eyüpspor-Corendon Alanyaspor: 3-0
Trabzonspor-Net Global Sivasspor: 4-0
GÜNCEL PUAN DURUMU
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