Süper Lig'de puan durumu nasıl şekillendi? İşte 24. haftanın sonuçları ve puan durumu

Haftayı galibiyetle kapatan Fenerbahçe, 57 puanla ikinci sırada zirve takibine devam etti. Süper Lig'in 24. hafta müsabakalarının 4'ünü ev sahibi takımlar, 3'ünü konuk ekipler kazandı. İki mücadele beraberlikle sonuçlandı. Oynanan 9 karşılaşmada 20 gol atıldı. İşte, 24. haftanın sonuçları ve puan durumu...



Trendyol Süper Lig'de 24. haftanın sonuçları ve puan durumu şöyle:



BU HAFTANIN SONUÇLARI



Adana Demirspor-Onvo Antalyaspor: 1-1



Gaziantep FK-Net Global Sivasspor: 2-1



RAMS Başakşehir-Sipay Bodrum FK: 0-1



Beşiktaş-Trabzonspor: 2-1



Atakaş Hatayspor-Corendon Alanyaspor: 1-0



ikas Eyüpspor-Bellona Kayserispor: 1-1



TÜMOSAN Konyaspor-Reeder Samsunspor: 0-1



Fenerbahçe-Kasımpaşa: 3-1



Çaykur Rizespor-Galatasaray: 1-2



SÜPER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU?