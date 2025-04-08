Süper Lig'de puan durumu nasıl şekillendi? İşte 30. haftanın sonuçları ve güncel puan durumu
Trendyol Süper Lig'de 30. hafta sona erdi. Galatasaray'ın BAY geçtiği haftada Fenerbahçe zirveyle arasındaki puan farkını 3'e indirdi. Süper Lig'in 30. haftasında oynanan müsabakaların 3'ünü ev sahibi takımlar, 3'ünü konuk ekipler kazanırken, 3 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Peki, Süper Lig'de puan durumu nasıl şekillendi?
Süper Lig'de puan durumu futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Kadıköy'de konuk ettiği Trabzonspor'u 4-1 mağlup eden Fenerbahçe, zirveyle arasındaki puan farkını 3'e düşürdü. İşte, 30. haftanın sonuçları ve güncel puan durumu
30. HAFTANIN SONUÇLARI
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:
Adana Demirspor-Bellona Kayserispor: 0-2
Çaykur Rizespor-Net Global Sivasspor: 1-1
RAMS Başakşehir-TÜMOSAN Konyaspor: 1-0
Onvo Antalyaspor-Reeder Samsunspor: 2-1
Corendon Alanyaspor-Sipay Bodrum FK: 0-1
Atakaş Hatayspor-ikas Eyüpspor: 0-1
Fenerbahçe-Trabzonspor: 4-1
Kasımpaşa-Beşiktaş: 1-1
Göztepe-Gaziantep FK: 1-1
SÜPER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU
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