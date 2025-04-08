Süper Lig'de puan durumu nasıl şekillendi? İşte 30. haftanın sonuçları ve güncel puan durumu

Süper Lig'de puan durumu futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Kadıköy'de konuk ettiği Trabzonspor'u 4-1 mağlup eden Fenerbahçe, zirveyle arasındaki puan farkını 3'e düşürdü. İşte, 30. haftanın sonuçları ve güncel puan durumu



30. HAFTANIN SONUÇLARI



Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:



Adana Demirspor-Bellona Kayserispor: 0-2



Çaykur Rizespor-Net Global Sivasspor: 1-1



RAMS Başakşehir-TÜMOSAN Konyaspor: 1-0



Onvo Antalyaspor-Reeder Samsunspor: 2-1



Corendon Alanyaspor-Sipay Bodrum FK: 0-1



Atakaş Hatayspor-ikas Eyüpspor: 0-1



Fenerbahçe-Trabzonspor: 4-1



Kasımpaşa-Beşiktaş: 1-1



Göztepe-Gaziantep FK: 1-1



SÜPER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU