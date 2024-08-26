NTV.COM.TR’ye geri dön

Süper Lig'de puan durumu nasıl şekillendi? İşte alınan sonuçlar ve güncel puan durumu

Trendyol Süper Lig'de 3. hafta, oynanan üç karşılaşmayla tamamlandı. UEFA Avrupa Kupaları maçları sebebiyle Galatasaray-Gaziantep FK, Samsunspor-RAMS Başakşehir ve Trabzonspor-Bellona Kayserispor müsabakaları ertelendi. Çaykur Rizespor deplasmanında 5-0 kazanan Fenerbahçe, maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

Süper Lig'de puan durumu nasıl şekillendi? İşte alınan sonuçlar ve güncel puan durumu

Çaykur Rizespor deplasmanından 5-0'lık galibiyetle ayrılan Fenerbahçe, ligde ilk 2 haftada puan kaybetmeyen Beşiktaş ve Galatasaray'ın maç yapmadığı haftayı kayıpsız geçerek averaj farkıyla liderliğe yükseldi.

Bugün oynanan maçlarda Kasımpaşa ile Adana Demirspor 2-2 berabere kalırken, Antalyaspor ilk yarısını 2-0 geride kapattığı maçta Atakaş Hatayspor'u ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-2 yenmeyi başardı.

ALINAN SONUÇLAR

Trendyol 'in 3. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Corendon Alanyaspor-Göztepe: 1-1

Net Global Sivasspor-ikas Eyüpspor: 0-1

Sipay Bodrum FK-TÜMOSAN Konyaspor: 3-1

Kasımpaşa-Adana Demirspor: 2-2

Antalyaspor-Atakaş Hatayspor: 3-2

Çaykur Rizespor-Fenerbahçe: 0-5

NOT: Beşiktaş'ın bay geçtiği haftada Galatasaray-Gaziantep FK, Samsunspor-RAMS Başakşehir ve Trabzonspor-Bellona Kayserispor müsabakaları; Galatasaray, RAMS Başakşehir ve Trabzospor'un Avrupa Kupaları eleme maçları sebebiyle ertelendi.

GÜNCEL

Ligin 3. haftasında yapılan müsabakaların ardından oluşan puan durumu şöyle:

Süper Lig'de puan durumu nasıl şekillendi? İşte alınan sonuçlar ve güncel puan durumu - 1

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...