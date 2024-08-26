Süper Lig'de puan durumu nasıl şekillendi? İşte alınan sonuçlar ve güncel puan durumu

Çaykur Rizespor deplasmanından 5-0'lık galibiyetle ayrılan Fenerbahçe, ligde ilk 2 haftada puan kaybetmeyen Beşiktaş ve Galatasaray'ın maç yapmadığı haftayı kayıpsız geçerek averaj farkıyla liderliğe yükseldi.
Bugün oynanan maçlarda Kasımpaşa ile Adana Demirspor 2-2 berabere kalırken, Antalyaspor ilk yarısını 2-0 geride kapattığı maçta Atakaş Hatayspor'u ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-2 yenmeyi başardı.
ALINAN SONUÇLAR
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Corendon Alanyaspor-Göztepe: 1-1
Net Global Sivasspor-ikas Eyüpspor: 0-1
Sipay Bodrum FK-TÜMOSAN Konyaspor: 3-1
Kasımpaşa-Adana Demirspor: 2-2
Antalyaspor-Atakaş Hatayspor: 3-2
Çaykur Rizespor-Fenerbahçe: 0-5
NOT: Beşiktaş'ın bay geçtiği haftada Galatasaray-Gaziantep FK, Samsunspor-RAMS Başakşehir ve Trabzonspor-Bellona Kayserispor müsabakaları; Galatasaray, RAMS Başakşehir ve Trabzospor'un Avrupa Kupaları eleme maçları sebebiyle ertelendi.
GÜNCEL PUAN DURUMU
Ligin 3. haftasında yapılan müsabakaların ardından oluşan puan durumu şöyle:
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