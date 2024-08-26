Süper Lig'de puan durumu nasıl şekillendi? İşte alınan sonuçlar ve güncel puan durumu

Çaykur Rizespor deplasmanından 5-0'lık galibiyetle ayrılan Fenerbahçe, ligde ilk 2 haftada puan kaybetmeyen Beşiktaş ve Galatasaray'ın maç yapmadığı haftayı kayıpsız geçerek averaj farkıyla liderliğe yükseldi.



Bugün oynanan maçlarda Kasımpaşa ile Adana Demirspor 2-2 berabere kalırken, Antalyaspor ilk yarısını 2-0 geride kapattığı maçta Atakaş Hatayspor'u ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-2 yenmeyi başardı.



ALINAN SONUÇLAR



Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:



Corendon Alanyaspor-Göztepe: 1-1



Net Global Sivasspor-ikas Eyüpspor: 0-1



Sipay Bodrum FK-TÜMOSAN Konyaspor: 3-1



Kasımpaşa-Adana Demirspor: 2-2



Antalyaspor-Atakaş Hatayspor: 3-2



Çaykur Rizespor-Fenerbahçe: 0-5



NOT: Beşiktaş'ın bay geçtiği haftada Galatasaray-Gaziantep FK, Samsunspor-RAMS Başakşehir ve Trabzonspor-Bellona Kayserispor müsabakaları; Galatasaray, RAMS Başakşehir ve Trabzospor'un Avrupa Kupaları eleme maçları sebebiyle ertelendi.



GÜNCEL PUAN DURUMU



Ligin 3. haftasında yapılan müsabakaların ardından oluşan puan durumu şöyle: