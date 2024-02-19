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Süper Lig'de puan durumu ve 27. hafta programı

Trendyol Süper Lig'de 26. hafta bugün yapılan iki maçla tamamlandı. Haftaya lider giren Galatasaray, deplasmanda Ankaragücü'nü 3-0 ile geçerken, takipçisi Fenerbahçe, Rizespor deplasmanından 3-1'lik galibiyetle ayrıldı. Süper Lig'in 27. haftasında hangi takım, kiminle ne zaman oynayacak?

Süper Lig'de puan durumu ve 27. hafta programı

Trendyol 'de 26. hafta yapılan iki maçla tamamlandı.

Haftanın kapanış maçlarında Beşiktaş, konuk ettiği TÜMOSAN Konyaspor'u 2-0 ile geçerken, Mondihome Kayserispor deplasmanda RAMS Başakşehir'i 3-2 yendi.

Zirve yarışında ise 26. haftada şampiyonluk yarışındaki ekipler puan kaybına izin vermedi.

Haftaya lider giren Galatasaray, deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 3-0 ile geçerken, takipçisi Fenerbahçe, Çaykur Rizespor deplasmanından 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.

SÜPER LİG'DE 26. HAFTANIN SONUÇLARI

Kasımpaşa-VavaCars Fatih Karagümrük: 1-1

Bitexen Antalyaspor-İstanbulspor: 2-2

Atakaş Hatayspor-EMS Yapı Sivasspor: 1-1

Çaykur Rizespor-Fenerbahçe: 1-3

Corendon Alanyaspor-Yukatel Adana Demirspor: 3-3

Siltaş Yapı Pendikspor-Trabzonspor: 0-2

Gaziantep FK-Yılport Samsunspor: 1-1

MKE Ankaragücü-Galatasaray: 0-3

RAMS Başakşehir-Mondihome Kayserispor: 2-3

Beşiktaş-Tümosan Konyaspor: 2-0

SÜPER LİG'DE PUAN DURUMU

Süper Lig'de puan durumu ve 27. hafta programı - 1

SÜPER LİG'DE 27. HAFTA PROGRAMI

23 Şubat Cuma:

20.00 Yılport Samsunspor-Çaykur Rizespor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

24 Şubat Cumartesi:

13.30 Mondihome Kayserispor-MKE Ankaragücü (RHG EnerTürk Enerji)

16.00 Gaziantep FK-RAMS Başakşehir (Kalyon)

19.00 TÜMOSAN Konyaspor-Atakaş Hatayspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

19.00 Fenerbahçe-Kasımpaşa (Ülker)

25 Şubat Pazar:

13.30 EMS Yapı Sivasspor-Siltaş Yapı Pendikspor (BG Grup 4 Eylül)

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Corendon Alanyaspor (Atatürk Olimpiyat)

16.00 Trabzonspor-Yukatel Adana Demirspor (Papara Park)

19.00 İstanbulspor-Beşiktaş (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

26 Şubat Pazartesi:

20.00 Galatasaray-Bitexen Antalyaspor (RAMS Park)

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