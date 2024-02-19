Süper Lig'de puan durumu ve 27. hafta programı

Trendyol Süper Lig'de 26. hafta yapılan iki maçla tamamlandı.



Haftanın kapanış maçlarında Beşiktaş, konuk ettiği TÜMOSAN Konyaspor'u 2-0 ile geçerken, Mondihome Kayserispor deplasmanda RAMS Başakşehir'i 3-2 yendi.



Zirve yarışında ise 26. haftada şampiyonluk yarışındaki ekipler puan kaybına izin vermedi.



Haftaya lider giren Galatasaray, deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 3-0 ile geçerken, takipçisi Fenerbahçe, Çaykur Rizespor deplasmanından 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.



SÜPER LİG'DE 26. HAFTANIN SONUÇLARI



Kasımpaşa-VavaCars Fatih Karagümrük: 1-1



Bitexen Antalyaspor-İstanbulspor: 2-2



Atakaş Hatayspor-EMS Yapı Sivasspor: 1-1



Çaykur Rizespor-Fenerbahçe: 1-3



Corendon Alanyaspor-Yukatel Adana Demirspor: 3-3



Siltaş Yapı Pendikspor-Trabzonspor: 0-2



Gaziantep FK-Yılport Samsunspor: 1-1



MKE Ankaragücü-Galatasaray: 0-3



RAMS Başakşehir-Mondihome Kayserispor: 2-3



Beşiktaş-Tümosan Konyaspor: 2-0

SÜPER LİG'DE PUAN DURUMU

