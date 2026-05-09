Süper Lig'de şampiyon bugün belli olabilir
09.05.2026 17:32
Galatasaray dört sene üst üste şampiyon olacak
Galatasaray taraftarı önünde, Antalyaspor'u konuk edecek. Fenerbahçe ise Konyaspor'u yenip şansını son haftaya taşımaya çalışacak.
Galatasaray şampiyonluk için sahaya çıkıyor.
Sarı kırmızılılar, konuk edeceği Antalyaspor'u yenmesi halinde üst üste 4., toplamda 26. zaferini ilan edecek.
Galatasaray'da kaleci Günay Güvenç kırmızı kart cezalısı. Son antrenmanlara katılamayan Lemina ve Sara'nın durumuysa belirsiz.
Şampiyonluğunu ilan edebileceği maçta Samsunspor'a yenilen lider Galatasaray 33. haftaya Fenerbahçe'nin 4 puan önünde girdi.
Kümede kalma mücadelesi veren Antalyaspor'sa 15. basamakta. Sami Uğurlu'nun ekibi son 4 maçının 3'ünde yenildi, 1 kez berabere kaldı.
RAMS Park'ta oynanacak mücadeleyi Çağdaş Altay yönetecek.
FENERBAHÇE, GALATASARAY'I BEKLEYECEK
Fenerbahçe ise Galatasaray'ın puan kaybını bekleyeceK. Sarı lacivertliler Konyaspor'a konuk olacak.
Sezonu Zeki Murat Göle yönetiminde tamamlayacak Fenerbahçe'de kaleci Ederson cezalı, Dorgeles Nene sakat. Kafilede yer alan Skriniar'ın durumuysa belirsiz.
Fenerbahçe, bu maçı kazanması halinde Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı garantileyecek.
Ev sahibi Konyaspor, son 4 maçının 3'ünü kazandı ve haftaya 9. sırada girdi. Yeşil beyazlılarda ana hedef, finale yükseldiği Türkiye Kupası'nı müzesine götürmek.
MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'ndaki mücadeleyi Atilla Karaoğlan yönetecek.
Tüm karşılaşmalar saat 20'de başlayacak.