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Süper Lig'de şampiyonluk düğümü çözülüyor: 7 maç aynı saatte oynanıyor (Canlı sonuçlar)

Spor Toto Süper Lig'de düşme hattı ve şampiyonluk yarışında büyük heyecan yaşanıyor. Bitime 2 hafta kala tüm maçlar aynı saatte oynanıyor. İşte ayrıntılar ve canlı sonuçlar...

Süper Lig'de şampiyonluk düğümü çözülüyor: 7 maç aynı saatte oynanıyor (Canlı sonuçlar)

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Lider , Ankaragücü deplasmanında 3 puan alarak şampiyonluğunu ilan etmek için sahada. Galatasaray ilk yarıda gelen Icardi'nin golleriyle mücadeleyi önde götürüyor. 

ise Galatasaray'ın puan kaybetmesini bekleyecek ve sarı-kırmızılılarla oynayacağı derbi maçına umutlarını taşıyabilmek için evindeki maçta Antalyaspor karşısında 3 puan kovalıyor. 

Fenerbahçe-Fraport TAV Antalyaspor maçının ilk yarısı, ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı

Bu haftayı BAY geçen Beşiktaş ise Fenerbahçe'nin puan kaybetmesini bekliyor. Ligde 3. sıradaki siyah-beyazlıların hedefi 2. sırayı alarak Avrupa'da avantaj sağlamak.

Düşme hattında ise Giresunspor, kaybetmesi ve Sivasspor ile İstanbulspor'un kazanması halinde 1. Lig'e düşerek lige veda edecek. 

CANLI SONUÇLAR

Giresunspor-Trabzonspor: 2-4

Fatih Karagümrük-Kayserispor: 2-0

İstanbulspor-Adana Demirspor: 0-1

Fenerbahçe-Antalyaspor: 1-0

Sivasspor-Konyaspor: 1-0

MKE Ankaragücü-Galatasaray: 1-4

Alanyaspor-Kasımpaşa: 1-2

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