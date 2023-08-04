Süper Lig'de şampiyonluk oranları açıklandı

Süper Lig'de yeni sezon, 11 Ağustos'ta oynanacak Trabzonspor-Antalyaspor maçıyla başlayacak.



Son şampiyon Galatasaray, sezonu Kayserispor deplasmanında açacak.



Fenerbahçe, yeni sezonun ilk haftasında Gaziantep FK ile sahasında karşılaşacak. Beşiktaş ise Fatih Karagümrük'e konuk olacak.



Süper Lig'de yeni sezon öncesinde şampiyonluk oranları da belli oldu.



ŞAMPİYONLUK ORANLARI



Galatasaray: 2.65



Fenerbahçe: 2.80



Beşiktaş: 3.25



Trabzonspor: 12.00



Başakşehir: 15.00



Adana Demir: 20.00

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