Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi

Süper Lig'de 24. hafta öncesi şampiyonluk oranları güncellendi.



Süper Lig'de 54 puanla liderlik koltuğunda oturan Galatasaray favori olarak gösterilirken, Fenerbahçe 2, Beşiktaş 3. sırada yer aldı.



Galatasaray: 1.26

Fenerbahçe: 2.20

Beşiktaş: 25.00

Başakşehir: 40.00

Trabzonspor: 40.00

Adana Demirspor: 80.00



Hatayspor ve Gaziantep FK'nın Süper Lig'den çekilmesinin ardından Galatasaray, Adana Demirspor ve İstanbulspor 24. haftayı bay geçecek. Galatasaray ve İstanbulspor yarın hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.



SÜPER LİG'DE 24. HAFTANIN PROGRAMI



3 Mart:



20.00 Corendon Alanyaspor-Medipol Başakşehir (Kırbıyık Holding)



4 Mart:



13.30 VavaCars Fatih Karagümrük-Demir Grup Sivasspor (Atatürk Olimpiyat)



16.00 Trabzonspor-HangiKredi Ümraniyespor (Şenol Güneş Spor Kompleksi)



19.00 Yukatel Kayserispor-Fenerbahçe (RHG Enertürk Enerji)



5 Mart Pazar:



16.00 Arabam.com Konyaspor-Bitexen Giresunspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)



19.00 Beşiktaş-MKE Ankaragücü (Vodafone Park)



6 Mart Pazartesi:



20.00 Kasımpaşa-Fraport TAV Antalyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)