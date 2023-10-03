Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi

Trendyol Süper Lig'de 7. haftanın ardından şampiyonluk oranları güncellendi.

Güncellenen oranların ardından 2.05 oranla favori Fenerbahçe olurken, Galatasaray 2.25 oranla onu takip etti. Beşiktaş'ın oranı 8.00'den 10.00'a yükselirken Trabzonspor ise 20.00 orandan 25.00 orana yükseldi.

Öte yandan Adana Demirspor da 20.00 oranla listeye dahil oldu.

İşte Süper Lig'de güncellenen şampiyonluk oranları;

Fenerbahçe: 2.05

Galatasaray: 2.25

Beşiktaş: 10.00

Adana Demirspor: 20.00

Trabzonspor: 25.00

7. Haftanın ardından Süper Lig'de oluşan puan durumu ise şöyle;