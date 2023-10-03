Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi

Trendyol Süper Lig'de 7. haftanın ardından şampiyonluk oranları güncellendi.
Güncellenen oranların ardından 2.05 oranla favori Fenerbahçe olurken, Galatasaray 2.25 oranla onu takip etti. Beşiktaş'ın oranı 8.00'den 10.00'a yükselirken Trabzonspor ise 20.00 orandan 25.00 orana yükseldi.
Öte yandan Adana Demirspor da 20.00 oranla listeye dahil oldu.
İşte Süper Lig'de güncellenen şampiyonluk oranları;
- Fenerbahçe: 2.05
- Galatasaray: 2.25
- Beşiktaş: 10.00
- Adana Demirspor: 20.00
- Trabzonspor: 25.00
7. Haftanın ardından Süper Lig'de oluşan puan durumu ise şöyle;
SÜPER LİG'DE 8. HAFTA PROGRAMI
Ligde 6 Ekim Cuma günü yapılacak 2 maçla açılacak 8. haftanın programı şöyle:
6 EKİM CUMA:
20.00 Corendon Alanyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Alanya Oba)
20.00 Yukatel Adana Demirspor-Trabzonspor (Yeni Adana)
7 EKİM CUMARTESİ:
13.30 Siltaş Yapı Pendikspor-EMS Yapı Sivasspor (Stat henüz belli değil)
16.00 MKE Ankaragücü-Mondihome Kayserispor (Eryaman)
19.00 RAMS Başakşehir-Gaziantep FK (Başakşehir Fatih Terim)
19.00 Bitexen Antalyaspor-Galatasaray (Corendon Airlines Park Antalya)
8 EKİM PAZAR:
13.30 Çaykur Rizespor-Yılport Samsunspor (Çaykur Didi)
16.00 Beşiktaş-İstanbulspor (Tüpraş Stadyumu)
19.00 Atakaş Hatayspor-TÜMOSAN Konyaspor (Mersin)
19.00 Kasımpaşa-Fenerbahçe (Recep Tayyip Erdoğan)
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