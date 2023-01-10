Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi.



Derbide Fenerbahçe deplasmanından 3-0'lık galibiyetle ayrılan Galatasaray, puanını 39'a çıkararak en yakın takipçisi sarı-lacivertliler ile puan farkını 4'e yükseltti.



Süper Lig'de oynadığı son 8 maçta 7 galibiyet almayı başaran sarı-kırmızılı ekibi şampiyonluk oranı düştü.



Fenerbahçe'de ise mağlubiyetin ardından şampiyonluk oranı yukarı yönlü revize edildi.



18. haftayı Beşiktaş, Kasımpaşa karşısında galibiyetle kapatırken Trabzonspor ise Alanyaspor deplasmanında 5-0'lık farklı skorla mağlup oldu.



Süper Lig'in zirvesini ilgilendiren bir diğer maçta ise Medipol Başakşehir ile Adana Demirspor karşılaştı. Medipol Başakşehir, sahadan 2-1 galip ayrılmayı başardı.



18. haftanın tamamlanmasının ardından şampiyonluk oranları belli oldu.



ŞAMPİYONLUK ORANLARI



Fenerbahçe: 1.85

Galatasaray: 2.10

Beşiktaş: 7.50

Başakşehir: 11.50

Trabzonspor: 15.00

Adana Demirspor: 40.00