Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi.
Derbide Fenerbahçe deplasmanından 3-0'lık galibiyetle ayrılan Galatasaray, puanını 39'a çıkararak en yakın takipçisi sarı-lacivertliler ile puan farkını 4'e yükseltti.
Süper Lig'de oynadığı son 8 maçta 7 galibiyet almayı başaran sarı-kırmızılı ekibi şampiyonluk oranı düştü.
Fenerbahçe'de ise mağlubiyetin ardından şampiyonluk oranı yukarı yönlü revize edildi.
18. haftayı Beşiktaş, Kasımpaşa karşısında galibiyetle kapatırken Trabzonspor ise Alanyaspor deplasmanında 5-0'lık farklı skorla mağlup oldu.
Süper Lig'in zirvesini ilgilendiren bir diğer maçta ise Medipol Başakşehir ile Adana Demirspor karşılaştı. Medipol Başakşehir, sahadan 2-1 galip ayrılmayı başardı.
18. haftanın tamamlanmasının ardından şampiyonluk oranları belli oldu.
ŞAMPİYONLUK ORANLARI
Fenerbahçe: 1.85
Galatasaray: 2.10
Beşiktaş: 7.50
Başakşehir: 11.50
Trabzonspor: 15.00
Adana Demirspor: 40.00