NTV.COM.TR’ye geri dön

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi

Süper Lig'de 18. haftanın tamamlanmasının ardından şampiyonluk oranları güncellendi. Derbiden galibiyetle ayrılan Galatasaray'ın şampiyonluk oranı aşağı yönlü revize edildi.

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi

İlişkili Haberler

Adı Fenerbahçe ile anılan Samet Akaydin'den veda mesajı

Adı Fenerbahçe ile anılan Samet Akaydin'den veda mesajı

Lionel Messi formasıyla rekor denemesi

Lionel Messi formasıyla rekor denemesi

Spor Toto 'de şampiyonluk oranları güncellendi.

Derbide Fenerbahçe deplasmanından 3-0'lık galibiyetle ayrılan Galatasaray, puanını 39'a çıkararak en yakın takipçisi sarı-lacivertliler ile puan farkını 4'e yükseltti.

Süper Lig'de oynadığı son 8 maçta 7 galibiyet almayı başaran sarı-kırmızılı ekibi şampiyonluk oranı düştü.

Fenerbahçe'de ise mağlubiyetin ardından şampiyonluk oranı yukarı yönlü revize edildi.

18. haftayı Beşiktaş, Kasımpaşa karşısında galibiyetle kapatırken Trabzonspor ise Alanyaspor deplasmanında 5-0'lık farklı skorla mağlup oldu.

Süper Lig'in zirvesini ilgilendiren bir diğer maçta ise Medipol Başakşehir ile Adana Demirspor karşılaştı. Medipol Başakşehir, sahadan 2-1 galip ayrılmayı başardı.

18. haftanın tamamlanmasının ardından şampiyonluk oranları belli oldu.

ŞAMPİYONLUK ORANLARI

Fenerbahçe: 1.85

Galatasaray: 2.10

Beşiktaş: 7.50

Başakşehir: 11.50

Trabzonspor: 15.00

Adana Demirspor: 40.00

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...