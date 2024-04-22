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Süper Lig'de şampiyonluk yarışı: Fenerbahçe, Sivasspor'a konuk oluyor (Canlı anlatım)

Şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe, Süper Lig'in 33. haftasında Sivasspor'a konuk oluyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 Fenerbahçe üstünlüğüyle sona erdi. İkinci devre devam ediyor. İşte ayrıntılar ve karşılaşmadan öne çıkan dakikalar...

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı: Fenerbahçe, Sivasspor'a konuk oluyor (Canlı anlatım)

Avrupa'ya veda eden , Trendyol 'in 33. hafta kapanış maçında 'a konuk oluyor. 

Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi hakem Cihan Aydın yönetiyor. Karşılaşmanın yabancı VAR hakemi ise Almanya Federasyonu'ndan Benjamin Brand. 

7 İSİM SINIRDA

Sarı lacivertlilerde 7 isim sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Edin Dzeko, Dusan Tadic, Mert Müldür, Cengiz Ünder, Rodrigo Becao, Ferdi Kadıoğlu ve Michy Batshuayi bu mücadelede sarı kart görmeleri durumunda önümüzdeki hafta Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı: Fenerbahçe, Sivasspor'a konuk oluyor (Canlı anlatım) - 1

MAÇTAN ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR

1' Maç başladı

13' Sivasspor'un Rey Manaj ile bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi

35' Mücadelenin ilk sarı kartı Rey Manaj'a yaptığı faulün ardından İsmail Yüksek'e çıktı

42' Uğur Çiftçi'nin kaleye yönelen ortasını Livakovic son anda kornere çeldi

45+2 Fred'in golüyle Fenerbahçe 1-0 öne geçti

45+3 Maçın ilk yarısı sona erdi

İKİNCİ YARI

45' İkinci devre başladı

47' Edin Dzeko'nun altıpas üzerinden vuruşunda Ali Şaşal gole izin vermedi

57' Sivasspor Koita'nın golüyle beraberliği yakaladı

64' Fenerbahçe'de Osayi ile Tadic'in yerine Mert Müldür ve Cengiz oyunda

70' Dzeko ile Szymanski'nin yerine Serdar Dursun ve Batshuayi oyuna dahil oldu

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı: Fenerbahçe, Sivasspor'a konuk oluyor (Canlı anlatım) - 2

İLK 11'LER

EMS Yapı Sivasspor: Ali Şaşal, Murat Paluli, Appindangoye, Camara, Uğur Çiftçi, Poungouras, İbrahim Akdağ, Bartuğ Elmaz, Koita, Menig, Rey Manaj.

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Becao, Djiku, Ferdi, İsmail, Fred, İrfan Can, Szymanski, Tadic, Dzeko.

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı: Fenerbahçe, Sivasspor'a konuk oluyor (Canlı anlatım) - 3

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