Süper Lig'de şampiyonluk yarışı: Fenerbahçe, Sivasspor'a konuk oluyor (Canlı anlatım)

Avrupa'ya veda eden Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 33. hafta kapanış maçında Sivasspor'a konuk oluyor.
Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi hakem Cihan Aydın yönetiyor. Karşılaşmanın yabancı VAR hakemi ise Almanya Federasyonu'ndan Benjamin Brand.
7 İSİM SINIRDA
Sarı lacivertlilerde 7 isim sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Edin Dzeko, Dusan Tadic, Mert Müldür, Cengiz Ünder, Rodrigo Becao, Ferdi Kadıoğlu ve Michy Batshuayi bu mücadelede sarı kart görmeleri durumunda önümüzdeki hafta Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.
MAÇTAN ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR
1' Maç başladı
13' Sivasspor'un Rey Manaj ile bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi
35' Mücadelenin ilk sarı kartı Rey Manaj'a yaptığı faulün ardından İsmail Yüksek'e çıktı
42' Uğur Çiftçi'nin kaleye yönelen ortasını Livakovic son anda kornere çeldi
45+2 Fred'in golüyle Fenerbahçe 1-0 öne geçti
45+3 Maçın ilk yarısı sona erdi
İKİNCİ YARI
45' İkinci devre başladı
47' Edin Dzeko'nun altıpas üzerinden vuruşunda Ali Şaşal gole izin vermedi
57' Sivasspor Koita'nın golüyle beraberliği yakaladı
64' Fenerbahçe'de Osayi ile Tadic'in yerine Mert Müldür ve Cengiz oyunda
70' Dzeko ile Szymanski'nin yerine Serdar Dursun ve Batshuayi oyuna dahil oldu
İLK 11'LER
EMS Yapı Sivasspor: Ali Şaşal, Murat Paluli, Appindangoye, Camara, Uğur Çiftçi, Poungouras, İbrahim Akdağ, Bartuğ Elmaz, Koita, Menig, Rey Manaj.
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Becao, Djiku, Ferdi, İsmail, Fred, İrfan Can, Szymanski, Tadic, Dzeko.
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