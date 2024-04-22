Süper Lig'de şampiyonluk yarışı: Fenerbahçe, Sivasspor'a konuk oluyor (Canlı anlatım)

MAÇTAN ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR



1' Maç başladı

13' Sivasspor'un Rey Manaj ile bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi

35' Mücadelenin ilk sarı kartı Rey Manaj'a yaptığı faulün ardından İsmail Yüksek'e çıktı

42' Uğur Çiftçi'nin kaleye yönelen ortasını Livakovic son anda kornere çeldi

45+2 Fred'in golüyle Fenerbahçe 1-0 öne geçti



45+3 Maçın ilk yarısı sona erdi

İKİNCİ YARI

45' İkinci devre başladı

47' Edin Dzeko'nun altıpas üzerinden vuruşunda Ali Şaşal gole izin vermedi

57' Sivasspor Koita'nın golüyle beraberliği yakaladı

64' Fenerbahçe'de Osayi ile Tadic'in yerine Mert Müldür ve Cengiz oyunda

70' Dzeko ile Szymanski'nin yerine Serdar Dursun ve Batshuayi oyuna dahil oldu