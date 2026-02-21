Süper Lig'de şampiyonluk yarışı, Osimhen'siz Galatasaray Konya'da. Muhtemel 11
Galatasaray son maçında Juventus'u 5-2 yendi
Galatasaray'da tarihi Juventus galibiyeti sonrası gözler Süper Lig'e çevirildi. Sarı Kırmızılılar, Konyaspor deplasmanına Osimhen'siz gitti.
Lider Galatasaray, galibiyet serisini 5 maça çıkarmak istiyor.
Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'u 5-2 yenen Okan Buruk'un öğrencileri, saat 20'de Konyaspor'a konuk olacak.
OSİMHEN KADRODA YOK
Sarı Kırmızılılarda sağ dizinde ağrı bulunan Victor Osimhen kafilede yer almadı. Ahmed Kutucu ve Arda Ünyay da kadroda yok.
Ev sahibi Konyaspor ise 2 puan üzerinde olduğu küme düşme hattından uzaklaşmanın peşinde.
12 maçtır kazanamayan Yeşil Beyazlılar yeni teknik direktörü İlhan Palut'la çıkış arıyor.
Medaş Konya Stadı'ndaki mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.
MUHTEMEL 11
Galatasaray: Uğurcan; Boey, Singo, Abdülkerim, Eren; Lemina, Torreira; Sane, Yunus, Lang ve Icardi.
Galatasaray üç kulvarda yoluna devam ediyor