Süper Lig'de sezonun son derbisi Dolmabahçe'de. Muhtemel 11'ler
09.05.2026 17:32
Süper Lig'de sezonun son derbisi Dolmabahçe'de oynanacak. Beşiktaş ile Trabzonspor saat 20'de karşılaşacak.
Süper Lig'de sezonun son derbisi Dolmabahçe'de oynanacak. İki takım da şampiyon olma şanslarını kaybetti.
Beşiktaş'ta sakatlıkları süren Kartal Kayra Yılmaz ve Milot Rashica dışında eksik yok.
Trabzonspor'da Wagner Pina ve Mustafa Eskihellaç kart cezalısı. Stefan Savic, Arseniy Batagov ve Okay Yokuşlu da sakatlıkarı nedeniyle kafilede yok.
Tüpraş Stadı'nda saat 20'de başlayacak maçı Oğuzhan Çakır yönetecek.
Bu Beşiktaş'ın bu sezon sahasında oynayacağı son karşılaşma olacak.
MUHTEMEL 11'LER
Beşiktaş: Ersin, Murillo, Agbadou, Djalo, Rıdvan, Orkun Asslani, Cerny, Olaitan, El Bilal, Oh
Trabzonspor: Onana, Ozan, Salih, Nwaiwu, Lovik, Oulai, Folcarelli, Zubkov, Muçi, Felipe, Onuachu