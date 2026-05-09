Süper Lig'de sezonun son derbisi Dolmabahçe'de. Muhtemel 11'ler

Süper Lig'de sezonun son derbisi Dolmabahçe 'de oynanacak. İki takım da şampiyon olma şanslarını kaybetti.



Beşiktaş 'ta sakatlıkları süren Kartal Kayra Yılmaz ve Milot Rashica dışında eksik yok.



Trabzonspor 'da Wagner Pina ve Mustafa Eskihellaç kart cezalısı. Stefan Savic, Arseniy Batagov ve Okay Yokuşlu da sakatlıkarı nedeniyle kafilede yok.



Tüpraş Stadı'nda saat 20'de başlayacak maçı Oğuzhan Çakır yönetecek.



Bu Beşiktaş'ın bu sezon sahasında oynayacağı son karşılaşma olacak.

MUHTEMEL 11'LER



Beşiktaş: Ersin, Murillo, Agbadou, Djalo, Rıdvan, Orkun Asslani, Cerny, Olaitan, El Bilal, Oh

Trabzonspor: Onana, Ozan, Salih, Nwaiwu, Lovik, Oulai, Folcarelli, Zubkov, Muçi, Felipe, Onuachu