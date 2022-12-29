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Süper Lig'de Sivaspor ile Galatasaray 33. kez karşı karşıya

Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında Sivasspor, Galatasaray'ı konuk ediyor. İşte ayrıntılar ve muhtemel 11'ler...

Süper Lig'de Sivaspor ile Galatasaray 33. kez karşı karşıya

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Spor Toto ’in 16. haftasında , Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda 'ı konuk edecek.

Saat 17.00’de başlayacak mücadelede hakem Erkan Özdamar düdük çalacak. Özdamar'ın yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ve Ali Saygın Ögel yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Turgut Doman olacak.

Bu zorlu müsabakada VAR koltuğunda ise Özgüç Türkalp oturacak. Türkalp’e, AVAR’da Bülent Birincioğlu eşlik edecek.

EKSİKLER

Sivasspor'da sakatlıkları bulunan Leke James, Murat Paluli, Aaron Appindangoye ve Samba Camara görev alamıyor.

Galatasaray'da ise kırmızı kart cezalısı Torreira ile birlikte sakatlıkları bulunan Icardi, Kazımcan Karataş, Yunus Akgün ve Mathias Ross kadroda yok.

MUHTEMEL 11'LER

Sivasspor: Ali Şaşal, Erdoğan, Caner, Goutas, Camara, Uğur, Ulvestad, Robin Yalçın, Charisis, Saba, Yatabare.

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Van Aanholt, Berkan, Oliveira, Mertens, Rashica, Kerem, Gomis.

SİVASSPOR-GALATASARAY CANLI ANLATIM (TIKLA TAKİP ET)

Süper Lig'de Sivaspor ile Galatasaray 33. kez karşı karşıya - 1

GALATASARAY İLE SİVASSPOR 33. RANDEVUDA
 
İki takım 33. kez karşı karşıya gelecek. Sivasspor'un Süper Lig'e yükseldiği 2005-2006 sezonuyla başlayan rekabette geride kalan 32 maçtan 19'unu sarı-kırmızılılar, 7'sini kırmızı-beyazlılar kazandı, 6 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

Lig maçlarında Galatasaray'ın 68 golüne, Sivasspor 43 golle yanıt verdi.

SİVAS'TAKİ MAÇLAR

Rekabette Sivas'ta yapılan lig maçlarında ev sahibi takımın üstünlüğü bulunuyor.

Sivas'ta yapılan 16 maçın 6'sını Sivasspor, 5'ini de Galatasaray kazandı. 5 karşılaşma ise berabere bitti. Sivasspor rekabetteki maçlarda evinde 26 gol attı, kalesinde 29 gole engel olamadı.

Süper Lig'de Sivaspor ile Galatasaray 33. kez karşı karşıya - 2

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