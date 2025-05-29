Süper Lig'de son hafta başlıyor

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftası 30 Mayıs Cuma günü oynanacak üç maçla başlayacak.



Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde son hafta maçlarının programı şöyle:



30 Mayıs Cuma:



20.00 Onvo Antalyaspor-Trabzonspor (Corendon Airlines Park Antalya)



20.00 Kasımpaşa-Göztepe (Recep Tayyip Erdoğan)



20.00 Galatasaray-RAMS Başakşehir (RAMS Park)



31 Mayıs Cumartesi:



16.00 Çaykur Rizespor-Atakaş Hatayspor (Çaykur Didi)



16.00 Fenerbahçe-TÜMOSAN Konyaspor (Ülker)



19.00 Adana Demirspor-Gaziantep FK (Yeni Adana)



19.00 Corendon Alanyaspor-Net Global Sivasspor (GAİN Park)



1 Haziran Pazar:



19.00 Reeder Samsunspor-Bellona Kayserispor (Samsun Yeni 19 Mayıs)



19.00 Sipay Bodrum FK-Beşiktaş (Grey Beton Bodrum)