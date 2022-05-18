Süper Lig'de son hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Haberler - Anadolu Ajansı 18.05.2022 - 17:00
Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig'in 38. haftasında görev alacak hakemleri sitesinden duyurdu
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde son hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
20 MAYIS CUMA
20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Galatasaray (Yasin Kol)
20.00 Gaziantep FK-Çaykur Rizespor (Emre Kargın)
21 MAYIS CUMARTESİ
16.00 Altay-Kasımpaşa (Çağdaş Altay)
16.00 Demir Grup Sivasspor-Yukatel Kayserispor (Yaşar Kemal Uğurlu)
19.00 Beşiktaş-İttifak Holding Konyaspor (Sarper Barış Saka)
19.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe (Volkan Bayarslan)
22 MAYIS PAZAR
16.00 Medipol Başakşehir-Trabzonspor (Atilla Karaoğlan)
16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Aytemiz Alanyaspor (Fırat Aydınus)
19.00 Adana Demirspor-Göztepe (Adem Cinek)
19.00 Atakaş Hatayspor-GZT Giresunspor (Ali Palabıyık)
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