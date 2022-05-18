Süper Lig'de son hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Spor Toto Süper Lig'de 38. ve son hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Haberler - Anadolu Ajansı 18.05.2022 - 17:00

Süper Lig'de son hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

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Türkiye Federasyonu 'in 38. haftasında görev alacak hakemleri sitesinden duyurdu

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde son hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

20 MAYIS CUMA

20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Galatasaray (Yasin Kol)

20.00 Gaziantep FK-Çaykur Rizespor (Emre Kargın)

21 MAYIS CUMARTESİ

16.00 Altay-Kasımpaşa (Çağdaş Altay)

16.00 Demir Grup Sivasspor-Yukatel Kayserispor (Yaşar Kemal Uğurlu)

19.00 Beşiktaş-İttifak Holding Konyaspor (Sarper Barış Saka)

19.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe (Volkan Bayarslan)

22 MAYIS PAZAR

16.00 Medipol Başakşehir-Trabzonspor (Atilla Karaoğlan)

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Aytemiz Alanyaspor (Fırat Aydınus)

19.00 Adana Demirspor-Göztepe (Adem Cinek)

19.00 Atakaş Hatayspor-GZT Giresunspor (Ali Palabıyık)

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