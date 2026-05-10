Süper Lig'de son hafta programı açıklandı
10.05.2026 11:30
Son Güncelleme: 10.05.2026 11:45
Trendyol Süper Lig'de 34. haftanın programı belli oldu. İşte maçların programı...
Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu 34. hafta müsabakalarına ilişkin programı açıkladı.
34. HAFTANIN MAÇLARI
15 Mayıs Cuma:
20.00 Çaykur Rizespor-Beşiktaş (Çaykur Didi)
16 Mayıs Cumartesi:
17.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Corendon Alanyaspor (Atatürk Olimpiyat)
20.00 Gaziantep FK-RAMS Başakşehir (Gaziantep)
20.00 Samsunspor-Göztepe (Samsun Yeni 19 Mayıs)
17 Mayıs Pazar:
17.00 Zecorner Kayserispor-TÜMOSAN Konyaspor (RHG Enertürk Enerji)
20.00 Fenerbahçe-ikas Eyüpspor (Chobani)
20.00 Kasımpaşa-Galatasaray (Recep Tayyip Erdoğan)
20.00 Hesap.com Antalyaspor-Kocaelispor (Corendon Airlines Park Antalya)
20.00 Trabzonspor-Natura Dünyası Gençlerbirliği (Papara)