Süper Lig'de son hafta programı belli oldu: Bu hafta hangi maçlar var?

Trendyol Süper Lig'de 38. haftanın maç programı açıklandı. Süper Lig'de şampiyon olacak takım ile küme düşecek iki takımın belirleneceği maçlar ligin haftasında oynanacak. Peki, Süper bu hafta hangi maçlar var?



SÜPER LİG'DE SON HAFTANIN MAÇ PROGRAMI



Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, ligde son hafta müsabakalarının programı şöyle:



24 Mayıs Cuma:



20.00 Corendon Alanyaspor-Bitexen Antalyaspor (Alanya Oba)



25 Mayıs Cumartesi:



16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Yılport Samsunspor (Atatürk Olimpiyat)



19.00 EMS Yapı Sivasspor-Mondihome Kayserispor (BG Grup 4 Eylül)



26 Mayıs Pazar:



19.00 Fenerbahçe-İstanbulspor (Ülker)



19.00 TÜMOSAN Konyaspor-Galatasaray (MEDAŞ Konya Büyükşehir)



19.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Gaziantep FK (Pendik)



19.00 Yukatel Adana Demirspor-RAMS Başakşehir (Yeni Adana)



19.00 Kasımpaşa-Beşiktaş (Recep Tayyip Erdoğan)



19.00 Trabzonspor-MKE Ankaragücü (Papara Park)



19.00 Atakaş Hatayspor-Çaykur Rizespor (Mersin)