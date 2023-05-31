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Süper Lig'de son haftanın maç programı açıklandı

Spor Toto Süper Lig'de 38. ve son haftada oynanacak maçların programı belli oldu.

Süper Lig'de son haftanın maç programı açıklandı

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Türkiye Futbol Federasyonu Spor Toto 'de 38. ve son haftada oynanacak maçların programını açıkladı. 

Yapılan açıklamaya göre, ligde son haftanın müsabaka programı şöyle:

6 Haziran Salı:
17.00 Demir Grup Sivasspor-Yukatel Kayserispor (Sivas 4 Eylül)
17.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Kasımpaşa (Stadı henüz açıklanmadı)
20.00 Medipol Başakşehir-Trabzonspor (Başakşehir Fatih Terim)

7 Haziran Çarşamba:
20.00 Bitexen Giresunspor-Fraport TAV Antalyaspor (Çotanak Spor Kompleksi)
20.00 İstanbulspor-HangiKredi Ümraniyespor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
20.00 MKE Ankaragücü-Adana Demirspor (Eryaman)
20.00 Beşiktaş-Arabam.com Konyaspor (Vodafone Park)

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