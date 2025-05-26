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Süper Lig’de son haftanın programı belli oldu

Süper Lig’de 2024-25 sezonu, bu hafta oynanacak 38’inci hafta maçlarının ardından sona erecek.

Süper Lig’de son haftanın programı belli oldu

Süper Lig’de son haftanın programı da belli oldu.

Türkiye Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre haftanın programı şöyle:

30 MAYIS CUMA

20.00 Antalyaspor - Trabzonspor

20.00 Kasımpaşa - Göztepe

20.00 Galatasaray - Başakşehir FK

31 MAYIS CUMARTESİ

16.00 Çaykur Rizespor - Hatayspor

16.00 Fenerbahçe - Konyaspor

19.00 Alanyaspor - Sivasspor

19.00 Adana Demirspor - Gaziantep FK

1 HAZİRAN PAZAR

19.00 Samsunspor - Kayserispor

19.00 Bodrum FK - Beşiktaş

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