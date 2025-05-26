Süper Lig’de son haftanın programı belli oldu
Süper Lig’de 2024-25 sezonu, bu hafta oynanacak 38’inci hafta maçlarının ardından sona erecek.
Süper Lig’de son haftanın programı da belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre haftanın programı şöyle:
30 MAYIS CUMA
20.00 Antalyaspor - Trabzonspor
20.00 Kasımpaşa - Göztepe
20.00 Galatasaray - Başakşehir FK
31 MAYIS CUMARTESİ
16.00 Çaykur Rizespor - Hatayspor
16.00 Fenerbahçe - Konyaspor
19.00 Alanyaspor - Sivasspor
19.00 Adana Demirspor - Gaziantep FK
1 HAZİRAN PAZAR
19.00 Samsunspor - Kayserispor
19.00 Bodrum FK - Beşiktaş
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