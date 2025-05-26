Süper Lig’de son haftanın programı belli oldu

Süper Lig’de son haftanın programı da belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre haftanın programı şöyle:



30 MAYIS CUMA



20.00 Antalyaspor - Trabzonspor



20.00 Kasımpaşa - Göztepe



20.00 Galatasaray - Başakşehir FK



31 MAYIS CUMARTESİ



16.00 Çaykur Rizespor - Hatayspor



16.00 Fenerbahçe - Konyaspor



19.00 Alanyaspor - Sivasspor



19.00 Adana Demirspor - Gaziantep FK



1 HAZİRAN PAZAR



19.00 Samsunspor - Kayserispor



19.00 Bodrum FK - Beşiktaş

