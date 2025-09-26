Süper Lig'de tartışmalı pozisyonları canlı yayında masaya yatırıldı

TRT Spor'da yayına katılanTFF Hakem Gelişim Direktörü Vitor Melo Pereira ve VAR Direktörü Joao Capela tartışmalı pozisyonları ve hakem kararlarını anlattı.

Yüzde 99'luk hakem performansının yeterli olmadığını belirten Vitor Melo, yabancı hakem kullanıldığında Türk hakemlerine deneyim kazandıramadıklarını söyledi.

Geçtiğimiz sezonu Yunanistan'da geçirdiğini ve orada yabancı hakemler ile Yunan hakemlerin aynı hatalarını yaptığı belirtti.

Joao Capela ise, "VAR hakem değildir. Çok açık ve yanlış bir karar verilmişse hakemi uyarır. Eğer pozisyon hakemin yorumuna açık bir pozisyonsa VAR müdahale etmez.” dedi.



ARDA KARDEŞLER'İN POZİSYONU

Trabzonspor - Gaziantep FK maçında hakem Arda Kardeşler'in çok tartışılan oyunu durdurma kararını değerlendiren Pereira, "Burada sahada verilmesi gereken bir karar bu. Serbest vuruş açık. Trabzonsporlu oyuncunun oyunu hızlıca başlatma hakkı vardır. Hakemin hatası var burada. Çünkü faulün olduğu yer ile oyunun başlatıldığı yer çok değil. Çok açık gol pozisyonu bir de. O da başka bir mesele. Ümit vaad edici bir atak başlıyor burada. Burada hakem hatası var." dedi.

ONUACHU'NUN İPTAL EDİLEN GOLÜ

Fenerbahçe - Trabzonspor maçında Onuachu'nun attığı golün iptal edilmesiyle ilgili konuşan Capela, "Burada kolun yüze gelmesi gibi bir durum var. Açık ve net bir kanıt var. Dikkatsiz bir müdahale var. Faulü yapan oyuncuyla, golü atan oyuncu aynı. Futbol niyet oyunu değildir, gerçekler oyunudur. Ya fauldür ya değildir. Savunma oyuncusu burada topa dokundu diye de atak fazı bitmiş olmuyor. Dolayısıyla VAR'ın müdahalesi doğrudur. VAR bu pozisyona müdahale etmese, 'Faul vardı neden müdahale etmedin' derdik." diye konuştu.



Joao Capela, Beşiktaş - Başakşehir maçında Orkun Kökçü'nün gördüğü kırmızı kartla ilgili ise, "Ayağıyla beraber ekstra bir hareket yaparak rakibinin yüzüne vurdu Orkun. Bunu biz vahşice, şiddetli hareket olarak ele alıyoruz. Bu çok açık bir şekilde müdahale edilmesi gereken bir pozisyon. Bu normal bir hareket değil. İnsan orada böyle bir hareket yapmaz. Bu açık." ifadelerini kullandı.

"JHON DURAN'IN SARI KARTI KIRMIZI OLMALIYDI"

Capela, Göztepe - Fenerbahçe maçında Jhon Duran'ın gördüğü sarı kartın yanlış olduğunu ve VAR müdahalesi olması gerektiğini söyledi. Capela, "Burada ekstra bir hareket var. Rakibin yüzüne dirsek attı Duran. Hakemin sarı kartı doğru değil, kırmızı kart incelemesi, müdahalesi yapması lazımdı VAR'ın. Kılavuzlara göre VAR'ın müdahale etmesi lazımdı." dedi.

FENERBAHÇE-ALANYASPOR MAÇI

Fenerbahçe - Alanyaspor maçında sarı lacivertlilerin son dakikada iki penaltı beklediği pozisyonu da değerlendiren Capela, "Bu sahada çok zor görülecek bir pozisyon hakem tarafından. Burada Fenerbahçeli oyuncunun etrafına kollar sarılmış. Her iki oyuncu da topun dışında, savunma oyuncusu iki kolunu sarmış durumda. Ancak burada arkadan siz itilirseniz ileri düşersiniz ama sarılma noktasında böyle düşmezsiniz. Bu çok açık ve bariz bir hata değil. Hareketin sonunda öne doğru düşüyor. Doğal bir düşüş değil. Savunma oyuncusunun müdahalesi neticesinde bir düşüş değil." dedi.



Elle oynama pozisyonuyla ilgili ise, "İki oyuncu yakın bir aksiyon içerisindeler. Beklenmedik şekilde geliyor top. Savunma oyuncusunun vücudundan sekerek geliyor. Vücudunun esneme hareketi sonucu bu oluyor. Yakınsa 1 metrenin altındaysa, oynamaya çalışıyor topla, kol zaten doğal pozisyonunda. Vücudun yakınında. Bu el değil. Açık bir penaltı değil bu. Bu gri bir pozisyon bile değil. Beyaza yakın bir pozisyon. Böyle bir durumda VAR müdahale etmez." ifadelerini kullandı.



Capela, hakem bu pozisyonda penaltı verseydi VAR'ın 'yanlış penaltı' diyemeyeceğini söyledi.