Süper Lig'de tek galibiyetin kazancı belli oldu: Kulüplerin kasası dolacak

Trendyol Süper Lig takımları bu sezon aldıkları her galibiyette 9 milyon 660 bin lira kazanacak.



182 milyon dolarlık yayın bedelinin yarısı, güncel döviz kuru üzerinden ligdeki kulüplere dağıtılacak.



Gelirin diğer yarısının ödemesinde ise geçen yıl yapılan yayın ihalesi gününün kuru (31,3 lira) ve 1 yılda oluşan enflasyon oranı baz alınıyor. 2024-25 sezonunda 31,3 liralık kur üzerinden işlem yapılırken bu sezon yüzde 29,27’lik enflasyon değerlemesi sonucu bu meblağ, 40,46 lira olarak şekillendi.



Yayın gelirinden Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve alt ligler için ayrılan paylar çıkarıldığında Süper Lig takımlarına, yaklaşık 6 milyar 500 milyon lira ödeme yapılacak.



Bu meblağ, döviz kurunda yaşanacak muhtemel değişikliklerle paralellik arz edecek.



GELİRİN YÜZDE 46'SI PERFORMANSA GÖRE



Süper Lig kulüplerine ayrılan paranın yüzde 46'sı, takımların performansına göre pay ediliyor.



Buna göre takımlar, elde edilen her galibiyette 9,66 milyon lira kazanacak. Bu meblağ, güncel döviz kuruyla 200 bin euroya tekabül ediyor.



Kulüpler, beraberliklerde bu parayı rakibiyle bölüşecek.



AYAK BASTI PARASI



Yayın gelirinin yüzde 37’si, lige katılım bedeli olarak tüm takımlara eşit şekilde dağıtılıyor.



Ligdeki 18 kulüp, bu kalemden 132 milyon 200 biner lirayı (2 milyon 700 bin euro) kasasına koyacak.



GEÇMİŞTEKİ HER ŞAMPİYONLUĞUN ÖDÜLÜ: 10 MİLYON 250 BİN LİRA



Havuzdaki gelirin yüzde 11'i, geçmiş yıllarda şampiyonluk elde eden kulüplere ödül olarak veriliyor.



Bu çerçevede geride kalan 69 sezonda şampiyon apoleti takan her takım, şampiyonluk başına 10 milyon 250 bin liranın (213 milyon euro) sahibi olacak.



ŞAMPİYONLUK PRİMİ 227 MİLYON 800 BİN LİRA



Süper Lig'e ayrılan gelirin kalan kısmı (yüzde 6), sezon sonunda ilk 6'da yer alan takımlara verilecek.



Sezonu şampiyon noktalayacak takım, 227 milyon 800 bin liralık (4 milyon 700 bin euro) prime hak kazanırken lig ikincisi 182 milyon 500 bin, lig üçüncüsü 136 milyon 500 bin, lig dördüncüsü 91 milyon 200 bin, lig beşincisi 45 milyon 900 bin ve lig altıncısı ise 23 milyon 300 bin lirayla ödüllendirilecek.