Süper Lig'de teknik direktör kıyımı erken başladı: 2. hafta gönderildi, takımın başında 62 gün kalabildi

Süper Lig'de 7. sezonunu geçiren Gaziantep FK, 62 gün görev yapan teknik direktör İsmet Taşdemir ile yollarını ayırarak sözleşme süresi dolmadan teknik adamlarla yollarını ayırma geleneğini sürdürdü.



Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonu için İsmet Taşdemir ile 17 Haziran'da 1+1 yıllık sözleşme imzalayan Gaziantep FK yönetimi, ligin ilk iki hafta maçında alınan kötü sonuçların ardından 62 gün sonra Taşdemir ile yollarını ayırdı.



Takımın başında Galatasaray ve Tümosan Konyaspor müsabakalarına çıkan Taşdemir, 2 maçı da 3-0'lık skorlarla kaybetti ve maç başına sıfır puan ortalaması ile görev yaptı.



Tecrübeli çalıştırıcı, yaz transfer döneminde 6 yeni isimle sözleşme imzalayarak kadrosunu güçlendirmişti.



TEKNİK DİREKTÖRLER SÖZLEŞME SONUNU GÖREMİYOR



Ligde 7. sezonunu geçiren Güneydoğu Anadolu temsilcisi daha önceki 6 sezonun da Marius Sumudica (2 dönem), Ricardo Sa Pinto, Erol Bulut, Erdal Güneş ve Selçuk İnan ile çalıştı.



Kırmızı-siyahlı ekipte görev alan 5 teknik adam, sözleşme süreleri dolmadan takımdan ayrıldı.



Gaziantep ekibinde 7. sezonda da gelenek değişmedi. İsmet Taşdemir de sözleşmesinin sonunu göremeden kulüple karşılıklı olarak anlaşarak yollarını ayırdı.



EN AZ GÖREVDE KALAN İSİM TAŞDEMİR



Kırmızı siyahlı ekip, ilk kez mücadele edeceği Süper Lig'in 2019-2020 sezonuna Marius Sumudica yönetiminde başladı ve 577 gün çalıştı.

Lig'deki ikinci sezona da Sumudica ile başlayan yönetim daha sonra el sıkıştığı Ricardo Sa Pinto'ya 116 gün görev verdi.



Kırmızı-siyahlı ekibin, ligdeki üçüncü sezonu için anlaştığı Erol Bulut, 610 gün ile en uzun süre görev alan isim unvanına sahip oldu.



Devam eden süreçte sırasıyla Erdal Güneş 103 gün, Sumudica ikinci döneminde 181 gün, Selçuk İnan 428 takımın başında görev aldı.



İsmet Taşdemir ise 62 gün ile kulüpte en az görevde kalan isim oldu.