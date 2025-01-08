Süper Lig'de transfer dönemi ne zaman başlıyor? 2025 ara transfer takvimi

Süper Lig'de transfer dönemine geri sayım başladı. Futbolseverler, destek verdikleri takımların ara transfer çalışmalarını ilgiyle takip ediyor. Özellikle şampiyonluk yarışındaki takımlar hakkındaki transfer iddiaları ardı ardına gelirken, resmi süreç henüz başlamadı. İşte, Süper Lig'de transfer dönemi takvimi...



ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından, Süper Lig 2024-2025 ara transfer dönemi tarihleri belli oldu.

Buna göre; Futbolda ara transfer dönemi 13 Ocak 2025'te başlayıp, 11 Şubat 2025 tarihinde sona erecek.



SÜPER LİG'DE SEZON NE ZAMAN BİTECEK?



İkinci yarı 3, 4, 5, 6 Ocak 2025 tarihlerinde oynanan 18. hafta müsabakalarıyla başladı.



Sezon 1 Haziran 2025 tarihinde sona erecek.