Süper Lig'de transfer sezonu bitiş tarihi: 2024-2025 yaz transfer sezonu ne zaman, saat kaçta bitiyor?

2024-2025 transfer sezonunun ne zaman sona ereceği, tüm futbolseverler tarafından sorgulanmaya başladı. Süper Lig'de 1. transfer ve tescil dönemi yarın sona eriyor. Peki, 2024-2025 yaz transfer sezonu ne zaman, saat kaçta bitiyor?
TRANSFER SEZONU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BİTİYOR?
Trendyol Süper Lig’de 2024-2025 sezonu transfer dönemi 24 Haziran’da başladı. Transfer sezonunun ne zaman biteceği ise TFF tarafından açıklandı.
Buna göre; Transfer dönemi, 13 Eylül 2024 Cuma günü saat 23.59'da sona erecek.
ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN?
Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ise 13 Ocak 2025'te başlayıp 11 Şubat 2025'te tamamlanacak.
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