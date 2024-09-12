Süper Lig'de transfer sezonu bitiş tarihi: 2024-2025 yaz transfer sezonu ne zaman, saat kaçta bitiyor?

2024-2025 transfer sezonunun ne zaman sona ereceği, tüm futbolseverler tarafından sorgulanmaya başladı. Süper Lig'de 1. transfer ve tescil dönemi yarın sona eriyor. Peki, 2024-2025 yaz transfer sezonu ne zaman, saat kaçta bitiyor?



TRANSFER SEZONU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BİTİYOR?



Trendyol Süper Lig’de 2024-2025 sezonu transfer dönemi 24 Haziran’da başladı. Transfer sezonunun ne zaman biteceği ise TFF tarafından açıklandı.



Buna göre; Transfer dönemi, 13 Eylül 2024 Cuma günü saat 23.59'da sona erecek.

