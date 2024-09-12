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Süper Lig'de transfer sezonu bitiş tarihi: 2024-2025 yaz transfer sezonu ne zaman, saat kaçta bitiyor?

Süper Lig'de yaz transfer sezonu olarak adlandırılan birinci transfer ve tescil dönemi için geri sayım başladı. Bu yıl 24 Haziran'da başlayan transfer sezonunda Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor birçok yeni transfer yaptı. Peki, 2024-2025 transfer sezonu ne zaman, saat kaçta bitecek?

Süper Lig'de transfer sezonu bitiş tarihi: 2024-2025 yaz transfer sezonu ne zaman, saat kaçta bitiyor?

2024-2025 transfer sezonunun ne zaman sona ereceği, tüm futbolseverler tarafından sorgulanmaya başladı. 'de 1. transfer ve tescil dönemi yarın sona eriyor. Peki, 2024-2025 yaz transfer sezonu ne zaman, saat kaçta bitiyor?

TRANSFER SEZONU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BİTİYOR?

Trendyol Süper Lig’de 2024-2025 sezonu transfer dönemi 24 Haziran’da başladı. sezonunun ne zaman biteceği ise tarafından açıklandı.

Buna göre; Transfer dönemi, 13 Eylül 2024 Cuma günü saat 23.59'da sona erecek.

Süper Lig'de transfer sezonu bitiş tarihi: 2024-2025 yaz transfer sezonu ne zaman, saat kaçta bitiyor? - 1

ARA DÖNEMİ NE ZAMAN?

Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ise 13 Ocak 2025'te başlayıp 11 Şubat 2025'te tamamlanacak.

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