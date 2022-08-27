Süper Lig'de transfer sezonu ne zaman bitecek? (2022-2023 Süper Lig transfer dönemi)

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından 17 Haziran tarihinde başlayan 2022-2023 transfer sezonu sürmeye devam ediyor. Eylül ayında sona erecek olan Süper Lig transfer sezonu öncesinde takımların yapacağı transferler merakla bekleniyor.



TRANSFER SEZONU NE ZAMAN BİTECEK?



Türkiye Futbol Federasyonu tarafından, 2022-2023 futbol sezonunda birinci transfer ve tescil dönemi 17 Haziran 2022 tarihinde başladı. Süper Lig'de 8 Eylül 2022 tarihinde ise transfer sezonu sona erecek.



ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN?



TFF tarafından yapılan açıklamada, Süper Lig'de ikinci transfer ve tescil döneminin 12 Ocak 2023 tarihinde başlayıp, 8 Şubat 2023 tarihinde sona ermesine karar verildi.