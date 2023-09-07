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Süper Lig'de transfer sezonu ne zaman bitecek? (2023-2024 transfer dönemi tarihleri)

Süper Lig'de transfer sezonunun ne zaman sona ereceği, yaz transfer döneminin bitmesine kısa bir zaman kala futbolseverler tarafından merak ediliyor. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor, Süper Lig'in yeni sezonunda takımlarını güçlendirebilmek için takviyeler yapmaya devam ediyor. Peki, Süper Lig'de transfer sezonu ne zaman bitecek?

Süper Lig'de transfer sezonu ne zaman bitecek? (2023-2024 transfer dönemi tarihleri)

Futbolda transfer sezonunun bitiş tarihi, tuttukları takımların transfer yapmasını bekleyen futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Türkiye Futbol Federasyonu () tarafından yayımlanan takvim sonrasında, transfer sezonu başlangıç ve bitiş tarihleri belli olmuştu. Peki, 'de transfer sezonu ne zaman bitecek?

DÖNEMİ NE ZAMAN SONA ERECEK?

Futbolda, "yaz transfer dönemi" olarak adlandırılan 2023-2024 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi 26 Haziran'da başladı.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun kararına göre, 26 Haziran'da başlayan transfer dönemi 15 Eylül'de sona erecek.

ARA TRANSFERLER NE ZAMAN?

"Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ise 11 Ocak 2024'te başlayıp 9 Şubat 2024'te tamamlanacak.

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