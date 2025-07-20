Süper Lig'de transfer sezonu ne zaman bitiyor? TFF 2025-2026 transfer bitiş takvimi

Yeni sezonda şampiyonluk hedefiyle yola çıkan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'da transfer yoğunluğu sürüyor. Süper Lig ekipleri, yaz transfer döneminde eksik kadrolarına takviye yapmayı hedefliyor. Sözleşmesi sona eren futbolcular ise takımdan ayrılıyor. Süper Lig'de yaz transfer sezonu 30 Haziran'da başladı. Peki Süper Lig'de transfer sezonu ne zaman sona erecek? İşte, detaylar...

SÜPER LİG'DE TRANSFER SEZONU NE ZAMAN BİTİYOR?

TFF tarafından açıklanan takvime göre 2025-2026 sezonu yaz transfer dönemi, 30 Haziran 2025 Pazartesi günü başladı ve 12 Eylül'de transfer sezonu tamamlanacak.

Bu tarih itibarıyla Süper Lig kulüpleri, 30 Haziran itibarıyla yeni oyuncularla sözleşme imzalayabilecek ve mevcut kadrolarına takviye yapıp, güçlendirebilecek.



