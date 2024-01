Süper Lig'de VAR hakem sayısı 40'a çıkarıldı

Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'in ikinci devresi öncesi değişikliklere gitti.



Trendyol Süper Lig'de görev yapan 26 hakem, 2023-2024 sezonunun ikinci yarısından itibaren VAR hakemi olarak da görev alacak. Böylece 14 olan Süper Lig VAR hakemi sayısı sezonun ikinci devresinde 40'a yükseltildi.



ALGORİTMA İLE YAPILAN DİJİTAL ATAMA HER MAÇA 3 HAKEM ÖNERECEK



2023-2024 sezonunun ikinci devresinden itibaren algoritma ile çalışan dijital hakem atama sistemi, her Süper Lig maçı için 3 hakem belirleyecek.

Maçı yönetecek hakem, bu üç hakem içinden MHK tarafından belirlenecek.