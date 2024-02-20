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Süper Lig'de VAR kayıtları açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'de haftalık VAR kayıtlarını paylaştı. İşte Süper Lig'in 26. haftasında oynanan maçların yayımlanan VAR kayıtları...

Süper Lig'de VAR kayıtları açıklandı

Türkiye Federasyonu, 'de 26. haftadan itibaren VAR kayıtlarının açıklanacağını duyurmuştu.

Süper Lig'de VAR kayıtlarının açıklanması uygulaması 20 Şubat itibariyle başladı. TFF, YouTube kanalından Süper Lig maçlarında sahada inceleme yapılan kayıtları yayınlandı.

VAR kayıtları bugünden itibaren artık Süper Lig maçları oynandıktan bir gün sonra yayınlanacak. Kayıtlar sadece sesli olarak değil, görüntülü olarak da taraftarlara sunulacak.

VAR konuşmalarının paylaşıldığı maçlar şu şekilde:

Kasımpaşa - Fatih Karagümrük

Hatayspor - Sivasspor

Alanyaspor - Adana Demirspor

Gaziantep FK - Samsunspor

Pendikspor - Trabzonspor

Başakşehir - Kayserispor

İşte Trendyol Süper Lig'de haftanın VAR kayıtları:

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