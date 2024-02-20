Süper Lig'de VAR kayıtları açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de 26. haftadan itibaren VAR kayıtlarının açıklanacağını duyurmuştu.

Süper Lig'de VAR kayıtlarının açıklanması uygulaması 20 Şubat itibariyle başladı. TFF, YouTube kanalından Süper Lig maçlarında sahada inceleme yapılan kayıtları yayınlandı.



VAR kayıtları bugünden itibaren artık Süper Lig maçları oynandıktan bir gün sonra yayınlanacak. Kayıtlar sadece sesli olarak değil, görüntülü olarak da taraftarlara sunulacak.



VAR konuşmalarının paylaşıldığı maçlar şu şekilde:



Kasımpaşa - Fatih Karagümrük



Hatayspor - Sivasspor



Alanyaspor - Adana Demirspor



Gaziantep FK - Samsunspor



Pendikspor - Trabzonspor



Başakşehir - Kayserispor



İşte Trendyol Süper Lig'de haftanın VAR kayıtları: