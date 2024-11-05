Süper Lig'de VAR kayıtları açıklandı: Derbide hakemlerin karar anı
Süper Lig'de Trabzonspor-Fenerbahçe derbisinin de yer aldığı 11. haftanın VAR kayıtları açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de 11. haftanın VAR kayıtlarını yayınladı.
TFF'nin paylaştığı görüntülerde tartışmalı Trabzonspor-Fenerbahçe derbisindeki hakemlerin karar anları da yer aldı.
SÜPER LİG'DE 11. HAFTANIN VAR KAYITLARI
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