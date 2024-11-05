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Süper Lig'de VAR kayıtları açıklandı: Derbide hakemlerin karar anı

Süper Lig'de Trabzonspor-Fenerbahçe derbisinin de yer aldığı 11. haftanın VAR kayıtları açıklandı.

Süper Lig'de VAR kayıtları açıklandı: Derbide hakemlerin karar anı

Türkiye Futbol Federasyonu, 'de 11. haftanın VAR kayıtlarını yayınladı.

'nin paylaştığı görüntülerde tartışmalı Trabzonspor- derbisindeki hakemlerin karar anları da yer aldı. 

SÜPER LİG'DE 11. HAFTANIN VAR KAYITLARI

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