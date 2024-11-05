Süper Lig'de VAR kayıtları açıklandı: Derbide hakemlerin karar anı

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de 11. haftanın VAR kayıtlarını yayınladı.



TFF'nin paylaştığı görüntülerde tartışmalı Trabzonspor-Fenerbahçe derbisindeki hakemlerin karar anları da yer aldı.



SÜPER LİG'DE 11. HAFTANIN VAR KAYITLARI