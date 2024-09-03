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Süper Lig'de yabancı sınırı değişecek mi? Beşiktaş'tan TFF'ye talep

Beşiktaş, TFF'ye yabancı sınırında artış olması için talepte bulundu. Siyah beyazlılara ret yanıtını veren TFF, Federasyon tüm kulüplerin ortak bir karar alması halinde konunun yeniden değerlendirilebileceğini de iletti.

Süper Lig'de yabancı sınırı değişecek mi? Beşiktaş'tan TFF'ye talep

, yabancı sınırında artışa gidilmesi talebi ile Türkiye Federasyonu () ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Habertürk'ün haberine göre; 14 olan sayının artırılmasını talep edilirken TFF'den buna onay çıkmadı.

TFF, gerekçe olarak hem sezonun başladığını ve hem de planlamasını buna göre yapan kulüplerin bu talebe karşı çıkmasını gösterdi. Federasyon tüm kulüplerin ortak bir karar alması halinde konunun yeniden değerlendirilebileceğini de iletti.

DOĞAN DA YABANCI SINIRINI İŞARET ETMİŞTİ

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan da yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki günlerde yabancı sınırı değişebilir. Bizim, Beşiktaş ve Galatasaray'ın sıkıntısı var. Orada belki bir şey değişebilir. Belki bir veya iki opsiyon daha verilebilir. Bir yabancı daha alabilecek gibi plan yaptık." demişti.

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