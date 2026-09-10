Süper Lig'de yeni haftayı Beşiktaş açacak
10.09.2026 15:22
Trendyol Süper Lig'de 5. haftanın perdesi yarın açılacak. İşte haftanın programı...
Trendyol Süper Lig'de 5. hafta heyecanı, yarın yapılacak tek maçla başlayacak.
Haftanın açılış maçında Beşiktaş, Erzurumspor FK'yi konuk edecek. Tüpraş Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.
Süper Lig'de 5. haftanın programı şöyle:
Yarın:
20.00 Beşiktaş-Erzurumspor FK (Tüpraş)
12 Eylül Cumartesi:
17.00 Eyüpspor-Çaykur Rizespor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
17.00 Samsunspor-Arca Çorum FK (Samsun Yeni 19 Mayıs)
20.00 Corendon Alanyaspor-Göztepe (Alanya Oba)
20.00 TÜMOSAN Konyaspor-Trabzonspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
13 Eylül Pazar:
17.00 Gençlerbirliği-Kasımpaşa (Eryaman)
20.00 Galatasaray-Kocaelispor (RAMS Park)
20.00 Amed Sportif Faaliyetler-Başakşehir (Diyarbakır)
14 Eylül Pazartesi:
20.00 Gaziantep FK-Fenerbahçe (Gaziantep)