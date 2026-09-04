Süper Lig'de yeni haftayı Galatasaray açıyor. Muhtemel 11'ler
04.09.2026 10:37
Süper Lig'de 4 hafta bugün başlayacak. Lider Galatasaray saat 20'de Başakşehir'e konuk olacak.
Galatasaray galibiyet serisini 3 maça çıkarmanın peşinde.
Çorum beraberliğinden sonra Erzurumspor ve Göztepe'yi yenen sarı kırmızılılar, dördüncü haftanın açılışında Başakşehir ile karşılaşacak.
Fatih Terim Stadyumu'nda saat 20'de başlayacak mücadeleyi hakem Kadir Sağlam yönetecek.
YENİ TRANSFERLER KADRODA
Yeni transferlerden Rafael Leao ve Deniz Gül'ün maç kadrosunda yer alması bekleniyor.
Hafta içindeki antrenmanlarda ayağında ağrı hisseden Barış Alper Yılmaz'ın durumuna son kontrollerden sonra karar verilecek.
Nuri Şahin yönetimindeki Başakşehir ise ilk 3 haftayı 4 puanla 9'uncu basamakta tamamladı.
MUHTEMEL 11
Galatasaray:
Uğurcan; Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs; Torreira, Sara; Sane, Batrakov, Yunus ve Osimhen.
Trendyol Süper Lig
|#
|Trendyol Süper Lig
|O
|A
|P
|1
Galatasaray
|3
|+5
|7
|2
Gençlerbirliği
|3
|+2
|7
|3
Beşiktaş
|3
|+4
|6
|4
Fenerbahçe
|3
|+3
|6
|5
Amed Sportif
|3
|+2
|6
|6
Kocaelispor
|3
|+1
|6
|7
Ç.Rizespor
|3
|0
|6
|8
Kasımpaşa
|3
|+1
|5
|9
Başakşehir
|3
|+1
|4
|10
Samsunspor
|3
|0
|4
|11
Trabzonspor
|3
|0
|4
|12
Alanyaspor
|3
|0
|4
|13
Gaziantep FK
|3
|0
|4
|14
Eyüpspor
|3
|-1
|3
|15
Göztepe
|3
|-2
|1
|16
Çorum FK
|3
|-5
|1
|17
Erzurumspor FK
|3
|-7
|1
|18
Konyaspor
|3
|-4
|0