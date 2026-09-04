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Süper Lig'de yeni haftayı Galatasaray açıyor. Muhtemel 11'ler

04.09.2026 10:37

Süper Lig'de yeni haftayı Galatasaray açıyor. Muhtemel 11'ler
Anadolu Ajansı
NTV - Haber Merkezi
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Süper Lig'de 4 hafta bugün başlayacak. Lider Galatasaray saat 20'de Başakşehir'e konuk olacak.

Galatasaray galibiyet serisini 3 maça çıkarmanın peşinde.

 

Çorum beraberliğinden sonra Erzurumspor ve Göztepe'yi yenen sarı kırmızılılar, dördüncü haftanın açılışında Başakşehir ile karşılaşacak.

 

Fatih Terim Stadyumu'nda saat 20'de başlayacak mücadeleyi hakem Kadir Sağlam yönetecek.

 

YENİ TRANSFERLER KADRODA

 

Yeni transferlerden Rafael Leao ve Deniz Gül'ün maç kadrosunda yer alması bekleniyor.

 

Hafta içindeki antrenmanlarda ayağında ağrı hisseden Barış Alper Yılmaz'ın durumuna son kontrollerden sonra karar verilecek.

 

Nuri Şahin yönetimindeki Başakşehir ise ilk 3 haftayı 4 puanla 9'uncu basamakta tamamladı.

 

MUHTEMEL 11


Galatasaray:


Uğurcan; Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs; Torreira, Sara; Sane, Batrakov, Yunus ve Osimhen.

 

Trendyol Süper Lig

#Trendyol Süper LigOAP
1
Galatasaray
Galatasaray
3+57
2
Gençlerbirliği
Gençlerbirliği
3+27
3
Beşiktaş
Beşiktaş
3+46
4
Fenerbahçe
Fenerbahçe
3+36
5
Amed Sportif
Amed Sportif
3+26
6
Kocaelispor
Kocaelispor
3+16
7
Ç.Rizespor
Ç.Rizespor
306
8
Kasımpaşa
Kasımpaşa
3+15
9
Başakşehir
Başakşehir
3+14
10
Samsunspor
Samsunspor
304
11
Trabzonspor
Trabzonspor
304
12
Alanyaspor
Alanyaspor
304
13
Gaziantep FK
Gaziantep FK
304
14
Eyüpspor
Eyüpspor
3-13
15
Göztepe
Göztepe
3-21
16
Çorum FK
Çorum FK
3-51
17
Erzurumspor FK
Erzurumspor FK
3-71
18
Konyaspor
Konyaspor
3-40