Süper Lig'de yeni lider Beşiktaş (Beşiktaş-Sivasspor maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Demir Grup Sivasspor'u konuk eden Beşiktaş, mücadeleyi 3-1 kazandı.

Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmada Beşiktaş'ın gollerini 12 ve 42. dakikalarda Muleka ile 29. dakikada Weghorst kaydetti. Konuk ekibin tek golü ise 86. dakikada Dia Saba'dan geldi.



Bu sonuçla puanını 10'a yükselten siyah-beyazlılar averajla liderlik koltuğuna oturdu. Sivasspor ise 2 puanda kaldı.



DELE ALLI İLK 11'DE BAŞLADI



Beşiktaş'ın yeni transferi Dele Alli, siyah-beyazlı formayla ilk maçına çıktı.



İngiltere temsilcisi Everton'dan kiralık olarak kadroya dahil edilen 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, karşılaşmaya ilk 11'de başladı. İngiliz futbolcu 78. dakikada yerini bir diğer yeni transfer Kerem Atakan Kesgin'e bıraktı.

Siyah-beyazlı taraftarlar, müsabakadan önce Dele Alli'ye yoğun sevgi gösterisinde bulundu.