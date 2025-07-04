Süper Lig'de yeni sezon fikstürü çekildi: İşte ilk maçlar ve derbi haftaları
Süper Lig'de fikstür çekimi gerçekleştirildi ve derbi haftaları belli oldu.
Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonu fikstür çekimi, bugün gerçekleştirildi.
Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen fikstür çekimi, saat 15.00'te başladı.
DERBİ HAFTALARI
Trendyol Süper Lig'de Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın birbirleriyle oynayacağı derbiler 8-11-14'üncü haftalarda oynanacak.
5. hafta: Fenerbahçe-Trabzonspor
8. hafta: Galatasaray-Beşiktaş
11. hafta: Beşiktaş-Fenerbahçe
11. hafta: Galatasaray-Trabzonspor
14. hafta: Fenerbahçe-Galatasaray
16. hafta: Trabzonspor-Beşiktaş
1. HAFTA MAÇLARI
Süper Lig'de yeni sezonun perdesi, 8-9-10 ve 11 Ağustos'ta oynanacak ilk hafta maçlarıyla açılacak.
Fenerbahçe - Alanyaspor
Kayserispor - Beşiktaş
Gaziantep FK - Galatasaray
Trabzonspor - Kocaelispor
BEŞİKTAŞ 6 NUMARALI TOPU ÇEKTİ
6 numaralı topu çeken Beşiktaş, Avrupa maçları dönüşü 6 kez üst üste deplasmana gidecek.
Fenerbahçe 13, Galatasaray ise 14 numaralı topu çekti.
"YASAKLI" HAFTALAR
TFF'nin, fikstür çekim bilgi klavuzunda yer alan 'yasaklı haftalar' açıklaması:
Ardışık oynanan Avrupa Kupası maçlarının arasındaki haftalar yasaklı haftalardır.
Avrupa Ligi veya Konferans Liginde Perşembe günü oynayan bir takım ile ilgili hafta sonrası Şampiyonlar Liginde Salı günü oynayacak bir takımın o hafta sonu maçı olması halinde, doğru dinlenme dengesi sağlayacak bir gün bulunmamaktadır.
Çünkü Perşembe günü oynayan bir takım sonraki lig maçını en erken Pazar günü oynayabilecekken, Salı günü maçı olan bir takım öncesindeki lig maçını en erken Cumartesi günü oynayabilmektedir. Bu sebeple Şampiyonlar Ligi takımları ile Avrupa Ligi ve Konferans ligi takımları 1, 2, 3, 6 ve 7. haftalarda karşılaşmamalıdır.
Şampiyonlar Liginde yer alan takımlarımız ile Avrupa Ligi ve Konferans Liginde oynayan takımlarımızın bulunduğu 2 torbanın 1, 2, 3, 6 ve 7. haftalarda karşılaşmamaları sağlanmıştır.
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