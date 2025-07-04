Süper Lig'de yeni sezon fikstürü çekildi: İşte ilk maçlar ve derbi haftaları

"YASAKLI" HAFTALAR



TFF'nin, fikstür çekim bilgi klavuzunda yer alan 'yasaklı haftalar' açıklaması:



Ardışık oynanan Avrupa Kupası maçlarının arasındaki haftalar yasaklı haftalardır.



Avrupa Ligi veya Konferans Liginde Perşembe günü oynayan bir takım ile ilgili hafta sonrası Şampiyonlar Liginde Salı günü oynayacak bir takımın o hafta sonu maçı olması halinde, doğru dinlenme dengesi sağlayacak bir gün bulunmamaktadır.



Çünkü Perşembe günü oynayan bir takım sonraki lig maçını en erken Pazar günü oynayabilecekken, Salı günü maçı olan bir takım öncesindeki lig maçını en erken Cumartesi günü oynayabilmektedir. Bu sebeple Şampiyonlar Ligi takımları ile Avrupa Ligi ve Konferans ligi takımları 1, 2, 3, 6 ve 7. haftalarda karşılaşmamalıdır.



Şampiyonlar Liginde yer alan takımlarımız ile Avrupa Ligi ve Konferans Liginde oynayan takımlarımızın bulunduğu 2 torbanın 1, 2, 3, 6 ve 7. haftalarda karşılaşmamaları sağlanmıştır.