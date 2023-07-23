Süper Lig'de yeni sezon ne zaman başlayacak? 1. hafta maçları ne zaman? İşte ilk hafta programı

Trendyol Süper Lig 2023-2024 sezonunun fikstür çekimi geride kaldı. Ağustos ayında başlayacak ligde bu sezon 20 takım mücadele edecek. Fikstür çekiminin de geride kalmasıyla bu kez maç tarihleri merak konusu oldu. İşte, Süper Lig ilk hafta maç programı...



SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLAYACAK?



Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonu 11 Ağustos'ta başlayıp 19 Mayıs 2024'te sona erecek.



Bu sezon ligin ilk yarısı 18 hafta, ikinci yarısı ise 20 hafta olarak tamamlanacak. Ligin ilk yarısı 18. hafta sonunda tamamlanırken, ilk hafta 11-12-13-14 Ağustos’ta oynanacak maçlarla başlayacak.



23-24-25 Aralık’ta oynanacak maçlarla ligin ilk bölümü tamamlanacak.



İLK HAFTANIN MAÇ PROGRAMI



Süper Lig'de 11-12-13-14 Ağustos'ta oynanacak ilk hafta karşılaşmaları şu şekilde:



Kayserispor - Galatasaray



Pendikspor - Hatayspor



Kasımpaşa - MKE Ankaragücü



Alanyaspor - Başakşehir



Adana Demirspor - Çaykur Rizespor



Fatih Karagümrük - Beşiktaş



Trabzonspor - Antalyaspor



Fenerbahçe - Gaziantep FK



Sivasspor - Samsunspor



Konyaspor - İstanbulspor