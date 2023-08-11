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Süper Lig'de yeni sezon Trabzonspor - Bitexen Antalyaspor maçıyla başladı

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun açılış maçında kendi sahasında Bitexen Antalyaspor ile karşılaşıyor. Yeni sezonun ilk golü bordo mavili ekipten geldi. 8. dakikada Denswil topu ağlara göndererek, sezonun ilk golünü attı.

Süper Lig'de yeni sezon Trabzonspor - Bitexen Antalyaspor maçıyla başladı

Geçen sezonu 57 puanla 6. sırada tamamlayan bordo-mavililer, yeni sezonun ilk maçında iyi bir başlangıç yapmak istiyor.

7 HAZIRLIK MAÇINDA 3 GALİBİYET

Slovenya'da 4 Temmuz'da yeni sezon hazırlıklarına başlayan bordo-mavililer, ilk hazırlık maçında Hırvatistan'ın Hajduk Split takımına 2-0 mağlup olmuş, Macaristan ekibi MOL Fehervar ve Slovenya temsilcisi NK Celje ile 2-2 berabere kalmıştı.

Kuzey Makedonya ekibi Rabotnicki'yi 4-1, Slovenya temsilcisi NK Triglav Kranj'ı ise 4-0 yendiği maçların ardından kampı tamamlayarak kente dönen , sahasında 30 Temmuz'da Yunanistan'ın AEK takımı ile oynadığı karşılaşmayı 3-1 kaybetmiş, son olarak TFF 2. Lig ekiplerinden 1461 Trabzon FK ile yaptığı hazırlık maçından ise 5-0 galip ayrılmıştı.

38 gün süren sezon hazırlıkları kapsamındaki maçlarda Karadeniz ekibi, 3 galibiyet, 2 mağlubiyet, 2 de beraberlik yaşadı.

Yeni sezona sahasında yapacağı maçla başlayan bordo-mavililerde taraftarlar, karşılaşmanın biletlerine yoğun ilgi gösterdi.

İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Benkovic, Denswil, Larsen, Eren, Kourbelis, Bakasetas, Abdülkadir, Visca, Trezeguet, Umut Bozok

Bitexen : Helton, Bahadır, Erdal, Bünyamin, Buksa, Larsson, Güray, Erdoğan, Kałuziński, Ömer, Bytyqi

YENİ SEZONUN İLK GOLÜ TRABZONSPOR'DAN

Yeni sezonun ilk golü bordo mavili ekipten 8. dakikada Denswil'le geldi. İlk yarıda başka gol olmadı.

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