Geçen sezonu 57 puanla 6. sırada tamamlayan bordo-mavililer, yeni sezonun ilk maçında iyi bir başlangıç yapmak istiyor.



7 HAZIRLIK MAÇINDA 3 GALİBİYET



Slovenya'da 4 Temmuz'da yeni sezon hazırlıklarına başlayan bordo-mavililer, ilk hazırlık maçında Hırvatistan'ın Hajduk Split takımına 2-0 mağlup olmuş, Macaristan ekibi MOL Fehervar ve Slovenya temsilcisi NK Celje ile 2-2 berabere kalmıştı.



Kuzey Makedonya ekibi Rabotnicki'yi 4-1, Slovenya temsilcisi NK Triglav Kranj'ı ise 4-0 yendiği maçların ardından kampı tamamlayarak kente dönen Trabzonspor, sahasında 30 Temmuz'da Yunanistan'ın AEK takımı ile oynadığı karşılaşmayı 3-1 kaybetmiş, son olarak TFF 2. Lig ekiplerinden 1461 Trabzon FK ile yaptığı hazırlık maçından ise 5-0 galip ayrılmıştı.



38 gün süren sezon hazırlıkları kapsamındaki maçlarda Karadeniz ekibi, 3 galibiyet, 2 mağlubiyet, 2 de beraberlik yaşadı.



Yeni sezona sahasında yapacağı maçla başlayan bordo-mavililerde taraftarlar, karşılaşmanın biletlerine yoğun ilgi gösterdi.



İLK 11'LER



Trabzonspor: Uğurcan, Benkovic, Denswil, Larsen, Eren, Kourbelis, Bakasetas, Abdülkadir, Visca, Trezeguet, Umut Bozok



Antalyaspor: Helton, Bahadır, Erdal, Bünyamin, Buksa, Larsson, Güray, Erdoğan, Kałuziński, Ömer, Bytyqi



YENİ SEZONUN İLK GOLÜ TRABZONSPOR'DAN



Yeni sezonun ilk golü bordo mavili ekipten 8. dakikada Denswil'le geldi.

